Ermal Meta e J-Ax in Un’altra volta da rischiare - il nuovo singolo che incita all’amore (testo) : Ermal Meta e J-Ax in Un'altra volta da rischiare, il nuovo singolo che anticipa il rilascio del cofanetto Non abbiamo armi - Il Concerto, con il DVD dell'evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Lo scorso aprile, Ermal Meta si è esibito per la prima volta in un palazzetto dello sport: il concerto è stato ripreso per essere pubblicato in DVD all'interno di Non abbiamo armi - Il Concerto atteso per il 25 gennaio. Nel cofanetto celebrativo ...

Video integrale del Capodanno a Bari su Canale5 con le esibizioni di Ermal Meta - Irama - Fabrizio Moro e tutti gli altri : Il Capodanno a Bari su Canale5 è ora disponibile con un Video integrale nel quale sarà possibile rivedere tutte le esibizioni degli artisti coinvolti sul palco di Piazza della Prefettura, proprio di fronte al Teatro Piccinni nel quale si sono svolti i collegamenti in collaborazione con i dj di Radio Mediaset. Una serata all'insegna della musica del momento, quella condotta da Federica Panicucci, che non ha mancato di ospitare anche alcune ...

Capodanno in musica - da Irama a Ermal Meta : tutti gli ospiti di Federica Panicucci : Dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Matterella che si terrà a reti unificate, su Canale 5 andrà in onda Capodanno in musica. Anche quest'anno la notte di San Silvestro sulla rete ammiraglia di Mediaset sarà all'insegna della grande musica italiana. Lo show sarà cond

Capodanno in musica su Canale5 in diretta da Bari - tutti gli ospiti da Ermal Meta a Irama : Capodanno in musica su Canale5 è pronto ad accompagnarci fino alla mezzanotte e oltre per salutare l'anno vecchio e accogliere quello nuovo. Saranno tanti gli artisti ad avvicendarsi sul palco, a cominciare da quelli più in voga del momento. Immancabile la presenza di Ermal Meta, che si appresta a rilasciare un nuovo singolo in collaborazione con J-Ax, ma anche di Irama che è stato appena annunciato come uno dei 24 big che saliranno sul ...

Ermal Meta per 'Abruzzo dal vivo Winter' : Teramo - Ermal Meta, Orchestra della Taranta, Vince Tempera, Carla Fracci, Leo Bassi: sono alcuni degli artisti che animeranno 'Abruzzo dal vivo Winter', edizione invernale del Festival voluto dalla Regione nei 23 Comuni del cratere sismico 2016/2017. A Teramo il 30 dicembre Cristina D'Avena e Gem Boy, il 31 Orchestra della Taranta e Orchestra Popolare del Saltarello, martedì 1 gennaio Ermal Meta in piazza Martiri. A Montorio ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono gli Escxtra Awards con Non mi avete fatto niente : Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono gli Escxtra Awards, premi legati all'Eurovision Song Contest. I due artisti hanno rappresentato l'Italia nel 2018 con la canzone Non mi avete fatto niente, già vincitrice del Festival di Sanremo dello scorso febbraio. Se in Italia, Non mi avete fatto niente, ha raggiunto il primo posto della classifica per quanto riguarda il Festival di Sanremo, in Europa ha chiuso la competizione al quinto posto ma guadagna ...

Festival di Sanremo 2019 - polemiche per l'esclusione di Pierdavide Carone : i post di Giorgia - Negramaro - Ermal Meta : Pierdavide Carone è stato escluso dal Festival di Sanremo 2019 con la sua ' Caramelle ' una canzone sulla pedofilia. Il cantante aveva proposto la canzone insieme ai Dear Jack , ma dopo essere stato ...

I Negrita derubati a Natale - anche Ermal Meta si unisce all’appello social : “Ci sono passato anche io” : I Negrita derubati a Natale ricevono il sostegno di Ermal Meta. Il gruppo toscano, prossimo alla partecipazione al Festival di Sanremo, ha infatti lanciato un appello sui social con il quale hanno fatto sapere di essere stati privati dei loro strumenti musicali nei quali si contano anche 5 chitarre. La band si è quindi rivolta ai fan per ottenere sostegno, specificando quali strumenti siano stati trafugati. Nel bottino, oltre alle chitarre, ...

Ospiti e scaletta del Concerto di Natale in Vaticano il 25 dicembre su Canale 5 con Ermal Meta - Alvaro Soler e molti altri (video) : Tanti sono gli Ospiti italiani ed internazionali del 26° Concerto di Natale in Vaticano. Promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede, a favore della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus, l'evento è stato registrato in Vaticano a dicembre per essere trasmesso su Canale 5 in prima visione nel corso della serata di lunedì 24 dicembre. Il Concerto di Natale in Vaticano sarà ...

Il Concerto di Natale in Vaticano il 24 e il 25 dicembre su Canale 5 : tutti gli ospiti da Ermal Meta ad Alvaro Soler - Elisa e Alessandra Amoroso : Il Concerto di Natale in Vaticano torna su Canale 5 con tanti ospiti italiani ed internazionali. Lo spettacolo, registrato lo scorso 15 dicembre nell’Aula Paolo VI di Città del Vaticano, verrà trasmesso in prima serata lunedì 24 dicembre alle ore 21.30 e in replica martedì 25 dicembre alle ore 14.45, sempre su Canale 5. Il 26° Concerto di Natale in Vaticano è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede, a favore ...

De Gregori ed Ermal Meta ai concerti di Antonello Venditti a Roma : i video dei duetti : Francesco De Gregori ed Ermal Meta ai concerti di Antonello Venditti a Roma, sul palco per duetti d'eccezioni nel corso della prima e della seconda serata del cantautore Romano al Palalottomatica. Il tour Sotto il segno dei pesci, parte con un doppio concerto-evento dal palazzetto dello sport della capitale e Antonello Venditti accoglie due colleghi della musica italiana, due ospiti d'eccezione con i quali interpreta alcuni dei suoi successi ...

CONCERTO DI NATALE IN VATICANO 2018 / Diretta e scaletta : ospiti Ermal Meta e Alessandra Amoroso : CONCERTO di NATALE in VATICANO 2018 torna in onda su canale 5: sul palco, tra gli altri, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Alvaro Soler , oggi, 24 Novembre,

Ermal Meta e J-Ax inaugurano il nuovo anno insieme con “Un’altra volta da rischiare” : Il 25 Gennaio verrà pubblicato un prezioso cofanetto che contiene il DVD del Concerto – sold out – dello scorso 28 Aprile al Forum di Assago (MI). Oltre al DVD, “Ermal Meta – Non Abbiamo Armi – Il Concerto” conterrà anche un disco live e 2 brani inediti, il primo dei quali è un singolo scritto e cantato da Ermal Meta e J-Ax e s’intitola UN’ALTRA volta DA RISCHIARE. “L’amore è uno sport violento senza elmetto danno ...

Ermal Meta al Festivali i Këngës - un sognatore consapevole spinto dalla musica (video) : Ermal Meta al Festivali i Këngës, il Festival della Canzone Albanese, è l'ospite d'eccezione della serata inaugurale in scena giovedì 20 dicembre. Si è esibito presentando due dei suoi brani più apprezzati ed una canzone in lingua albanese, dopo essersi concesso per una breve intervista a cura dei presentatori. Ermal Meta si è detto estremamente felice dell'accoglienza ricevuta al Festivali i Këngës di Tirana e ha raccontato la sua passione ...