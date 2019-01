De Magistris : "Salvini deve dimettersi - violata la Costituzione" I sindaci ribelli guardano alla Consulta : Prosegue lo scontro tra i sindaci ribelli e Matteo Salvini sul decreto Sicurezza. Il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris accusa Salvini di violare la Costituzione e lo invita a dimettersi: "il linguaggio di Salvini è indegno di un ministro dell'Interno. Sta violando apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato, il traditore è lui e dovrebbe dimettersi. Le sue sono politiche disumane. Senza la residenza non puoi accedere ai ...

De Magistris invia manuali diritto navigazione a Di Maio - Salvini e Toninelli : 'Di buonora mi sono recato in via Mezzocannone a Napoli, strada dove ha sede l'università laica più antica del mondo, la Federico II, e ho comprato un breve piccolo compendio sul diritto della ...

#Napoliportoaperto - De Magistris regala il manuale di diritto della navigazione a Di Maio - Salvini e Toninelli : Tre manuali di diritto della navigazione offerti, con tanto di dedica autografa, dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris ai ministri Salvini, Di Maio e Toninelli. In un video diffuso dall’ufficio stampa del sindaco, De Magistris torna sulla polemica aperta con il Governo in merito alla Sea Watch e ai porti aperti: il sindaco viene ripreso mentre si reca in una libreria universitaria in via Mezzocannone, acquistando i tre volumi. ...

Luigi De Magistris sfida Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : 'Porto di Napoli aperto' : Il primo cittadino di Napoli non molla la presa e ribadisce pubblicamente di voler aprire il porto di Napoli dinanzi ad una possibile richiesta, da parte di 'Sea Watch' e 'Sea Eye', di attraccare in Italia. Il sindaco partenopeo ha ripetuto la sua volontà ai microfoni di un'intervista rilasciata ad 'Agorà', ovvero quella di mobilitarsi per accogliere i 49 migranti rimasti in balia delle acque di Malta. Luigi De Magistris a gamba tesa contro il ...

Migranti - Salvini risponde ancora a de Magistris : 'Pensi ai problemi di Napoli' : 'Il sindaco di Napoli è pronto a mollare tutto e a 'salire sulla prima barca con la fascia tricolore' per andare a prendere gli immigrati clandestini traghettati dalle Ong. I problemi della città e ...

Migranti - de Magistris contro Salvini : 'Ignobile la battuta sui velisti' : ... lo dico da uomo del Sud, del Mediterraneo, da sindaco di Napoli, da giurista, da persona che fa politica non pensando ai voti sulla pelle dei bambini, ma cercando di dare una mano alle persone che ...

De Magistris all'attacco : "Salvini? Parole ignobili" : Luigi De Magistris torna ad attaccare Matteo Salvini. Dopo lo scontro per il "no" del sindaco di Napoli all'applicazione del dl Sicurezza, "Giggino" ha incassato il colpo del ministro degli Interni che gli ha consigliato di fare il "velista" nella vita e non certo il primo cittadino. Una battuta che però non è stata digerita dal sindaco di Napoli che di fatto ha replicato in modo duro riaccendendo così lo scontro: "Per Salvini dovevo fare il ...

Napoli - straniero semina il panico - ma De Magistris pensa al dl Salvini - : Mentre De Magistris è impegnato a fare il paladino dell'accoglienza, ecco cosa devono subire quotidianamente i cittadini…' , commenta aspramente la politica di destra. La risposta degli utenti ...