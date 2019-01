Cina | nel 2018 la popolazione cala per la prima volta da 70 anni

NBA 2019 - i risultati della notte (4 gennaio) : James Harden trasCina ancora i Rockets in casa di Golden State - ok gli Spurs di Belinelli : Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati. L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 ...

Cina - 13 canadesi arrestati nel 2018 : 05.15 Tredici canadesi sono stati arrestati in Cina (esclusa Hong Kong) in seguito all'arresto, a dicembre in Canada, di Meng Wanzhou, figlia del fondatore di Huawei Technologies e direttrice finanziaria del colosso cinese. Lo ha riferito il governo canadese, precisando che 8 dei 13 arrestati sono già stati rilasciati. Tra i tredici c'è l'ex diplomatico Michael Kovrig, consulente della Ong impegnata nellam risoluzione dei conflitti, ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Steinberga trasCina Venezia in casa del Basket Landes nel primo turno a eliminazione diretta : Dopo aver affrontato il girone della prima fase vincendo le tre partite in casa e perdendo le tre in trasferta, l’Umana Reyer Venezia esordisce nella fase a eliminazione diretta di EuroCup con un successo in trasferta. A fare le spese delle ragazze di Andrea Liberalotto sono le francesi del Basket Landes, sconfitte per 68-77 nonostante i 15 punti di un simbolo del Basket d’Oltralpe, Celine Dumerc, i 12 di Mamignan Touré e gli 11 di ...

Cina : tsunami colpì le coste meridionali nel 1076 : Ricercatori cinesi hanno scoperto che uno tsunami ha colpito le coste meridionali della Cina nel 1076, causando un “drastico declino culturale“: i risultati della ricerca hanno importanti implicazioni relativamente al Guangdong, area densamente popolata, dove sono presenti anche diverse centrali nucleari. Si ritiene che un terremoto si sia originato nella Fossa di Manila, e sia stato tale da innescare un maremoto che si è abbattuto ...

CuCina molecolare : le tecniche e gli chef esperti nella sferificazione : Per lavorare gli alimenti dovrete invece affinare le tecniche di lavorazione tipiche di questa scienza. Cucina molecolare: le tecniche Una è la gelificazione , ovvero la trasformazione da liquido a ...

Cina.Sisma di magnitudo 5.2 nel Sichuan : 05.05 Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 8:48 nella provincia cinese del Sichuan. Secondo i rilevamenti del Servizio geologico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro vicino la località di Zhongcheng nel sud della regione. non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose.

Una persona è morta nell’esplosione di una bombola in un’azienda di gas mediCinali ad Agrigento : Un’esplosione di una bombola d’ossigeno all’interno di una fabbrica di gas medicinali ad Agrigento, la Sapio Life, ha provocato la morte di un uomo di 28 anni, Massimo Aliseo. Repubblica riporta che l’incidente sarebbe avvenuto verso le 13:30, durante un’operazione di sostituzione di

Cina - allarme demografia : nel 2018 nati solo 15 milioni di bambini : Roma, 2 gen., askanews, - Nonostante l'allentamento della politica demografica del governo, il numero dei nuovi nati in Cina continua a calare. Nel 2018, secondo quanto ha scritto il Global Times, dovrebbero essere nati due milioni di bambini in meno che nel ...

Allarme Cina - Borse in netto calo Spread su nel 1° giorno senza QE : Dopo un avvio negativo, Piazza Affari ampia le perdite in linea con la cattiva partenza delle Borse europee. Pesano i timori sulla Cina. Spread in aumento nel primo giorno senza QE Segui su affaritaliani.it

Risultati NBA – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trasCina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

La Cina nell'Artico : In particolare, si parla di quelle "terre rare" indispensabili per la fabbricazione di tutto quanto abbia a che fare con l'economia digitale. Fino ad ora, i giacimenti conosciuti di queste materie si ...

Calabria - nuovo incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindiCina di baracche : Capodanno amaro per i braccianti della tendopoli di San Ferdinando. A meno di un mese di distanza dal rogo che è costato la vita al diciottenne Suruwa Jaithe , un nuovo incendio ha divorato diverse ...

