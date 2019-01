Violenta una bimba di 6 anni e la strangola col suo pigiama | ora vuole essere scarcerato

Tortona - tentano di Violentare una donna mentre camminava per strada in pieno giorno : Hanno tentato di violentare una donna mentre camminava per la strada a Tortona in pieno giorno. Due uomini, di origine romena, sono stati arrestati dai carabinieri. Hanno 34 e 33 anni e non hanno una ...

Straniero drogato e seminudo cerca di Violentare una 18enne : fermato con lo spray al peperoncino : Si è fermato in mezzo alla strada, seminudo, con le braccia alzate come se avesse bisogno d'aiuto e quando una ragazza ha accostato l'auto per soccorrerlo lui l'ha trascinata fuori, l'ha picchiata e ...

Drogato e seminudo cerca di Violentare una 18enne : fermato con lo spray al peperoncino : Si è fermato in mezzo alla strada, seminudo, con le braccia alzate come se avesse bisogno d'aiuto e quando una ragazza ha accostato l'auto per soccorrerlo lui l'ha trascinata fuori, l'ha picchiata e ...

Tenta di Violentare una ragazza a Rimini : ANSA, - BOLOGNA, 31 DIC - Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Rimini dopo aver picchiato e Tentato di violentare una ragazza in mezzo alla strada. A bloccarlo, ieri notte, come riportano i media ...

Con una carota nelle parti intime raccontò di essere stato Violentato : falso - chiuse indagini su anziano :

Violenta scossa di terremoto nelle Filippine : rientrato l’allarme tsunami : Una Violenta scossa di terremoto magnitudo 7 è stata registrata alle 03:39 UTC dall’Istituto geofisico statunitense USGS nelle Filippine, a 83 km est-sudest da Pondaguitan (ipocentro a circa 60 km): non sono al momento segnalati danni a persone o cose ed è rientrato l’allarme tsunami lanciato poco dopo il sisma. L'articolo Violenta scossa di terremoto nelle Filippine: rientrato l’allarme tsunami sembra essere il primo su Meteo ...

Violentata e uccisa a 3 anni - il suo corpicino straziato ritrovato in una scarpata : Una bambina di tre anni è stata Violentata e uccisa ad Abbottabad, nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. Lo riferiscono i media locali. Secondo la polizia, la bimba di nome Faryal era scomparsa martedì alle 14 (ora locale) dalla sua casa. Secondo la ricostruzione di un agente di polizia, Muhammad Ijaz, la piccola, di nome Faryal, sarebbe “morta a causa della paura e del dolore” in seguito alla violenza ...

Orrore in Pakistan - bimba di 3 anni Violentata e uccisa : 30 arresti - il corpo in una scarpata : Secondo la polizia la piccola sarebbe morta "di freddo e di paura". Scattate le manette per 30 sospetti, non è esclusa la pista di un branco.Continua a leggere

India - uomo sorpreso a Violentare una mucca : Il bovino ha subito una violenza sessuale dopo essere stato rubato e legato a un albero.Continua a leggere

Stagista 17enne Violentata dal lavapiatti : «Mi diceva : so soddisfare una donna». E in aula si rifiuta di guardarlo : Ha chiesto ai giudici un paravento per non vedere in viso il suo tutor, che aveva cercato di violentarla quasi quattro anni fa: una ragazza, ora ventenne, il 5 febbraio 2015 fu assalita da...

Sesso con una 13enne dopo la palestra - nei guai l’allenatore : “La Violentava e palpeggiava” : È stato rinviato a giudizio un allenatore ultraquarantenne di Ravenna, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di una sua ex allieva, all'epoca dei fatti 13enne. La ragazza avrebbe confidato alla madre di essere stata baciata e palpeggiata dall'uomo mentre la riaccompagnava a casa dalla palestra. Da qui è scattata la denuncia. Il processo a suo carico comincerà a maggio.--Ha approfittato di una ragazzina di soli 13 ...

Stupro all'ospedale di Ancona - fermato un operaio. "Ha Violentato una minorenne" : violentato una 16enne ricoverata nel reparto di Psichiatria del Sert, all'interno dell' ospedale regionale di Torrette. Questa l'accusa di cui deve rispondere un operaio orignario di Osimo, fermato e ...

'Ha Violentato una 17enne' : marocchino assolto - era innocente. La Lega lo definì 'bastardo irregolare' : Fermato con l'accusa di stupro ad una ragazzina 17enne, è stato assolto in formula piena dal tribunale perché 'il fatto non sussiste': accadde a Castellaneta Marina, Taranto,, e dopo aver trascorso ...

Violentata per anni dal marito e dai fratelli in una cantina : “Pagavano 4€ per farci sesso” : La Polonia è sotto choc. Mariusz Sz è stato condannato a 25 anni di carcere per aver violentato sua moglie e averla rinchiusa in una cantina della loro casa nel piccolo villaggio di Parszczyce per almeno due anni. La donna sarebbe stata venduta dal marito anche ad altre persone e stuprata con una borsa sulla testa.Continua a leggere