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Traffico Roma del 03-01-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 03-01-2019 ore 08 | 30 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 08:20   mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 03-01-2019 ore 08:30 (Di giovedì 3 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 08:20   mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE, SI STA IN CODA SULLA Roma-AEROPORTO FIUMICINO IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DALL’ANSA DEL TEVERE. A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI GUELFI. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, PER UN VEICOLO IN PANNE, SI RALLENTA IN ENTRATA IN CITTA’, TRA GLI SVINCOLI DI VIA FILIPPO FIORENTINI E DI PORTONACCIO. VERSO SAN GIOVANNI BREVI CODE SU VIA CILICIA, NEI PRESSI DI PIAZZA GALERIA. PER QUANTO RIGUARDA NUOVI CANTIERI: FINO A DOMANI VENERDI 4 GENNAIO NELLA FASCIA ORARIA 09:00 – 16:00 CHIUSA AL Traffico VIA DI SALONE: FRA VIA COLATINA E VIA NOALE, PER LAVORI DI POTATURA. In ...
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    Traffico Roma del 03-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ  3 GENNAIO 2019 ORE 07:20   mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA VIA ISACCO NEWTON. POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI GUELFI SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SULLE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE LA CIRCOLAZIONE ...

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    Traffico Roma del 02-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 19.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA IL GRA E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ­ CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE, AUTO IN FILA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ...

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    Traffico Roma del 02-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, E PER QUESTO SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI PER IL SOLO Traffico TRA LE USCITE ARDEATINA-RomaNINA; E ACAUSA DI QUESTO INCIDENTE ...

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