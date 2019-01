Salvini | «Via i sindaci contrari al decreto sicurezza» Ma Sala | così non va video Gli

Matteo Salvini - partito sovranista per le europee : a Varsavia per incontrare il polacco Jaroslav Kaczynski : L'ultimo pezzo del puzzle sovranista in vista delle elezioni europee del 26 maggio andrà a posto il 9 gennaio, quando Matteo Salvini andrà a Varsavia in visita aJaroslav Kaczynskiche con il Pis, Diritto e Giustizia, governa la Polonia da quattro anni. Accreditarsi, come riporta la Repubblica, non è

Salvini : «Via i sindaci contrari al decreto sicurezza». Ma Sala : così non va video «In due anni 120.000 clandestini in più» : Il ministro dell’Interno dopo la presa di posizione del sindaco di Palermo. Alla quale si è associato quello di Milano: «Salvini ci ripensi». De Magistris (Napoli): dimettiti tu

Salvini : «Via i sindaci contrari al decreto sicurezza». Ma Sala : così non va video : L’assessore al Welfare del Comune di Milano si schiera con il sindaco di Palermo contro le nuove norme imposte ai Comuni. Il vicepremier: «Poveretti». Orlando: «Tutti i regimi hanno iniziato con legge razziale spacciata per sicurezza». De Magistris: «Si dimetta Salvini»

Orlando dà il via alla rivolta dei sindaci contro Salvini : dl sicurezza sospeso : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato disposizione di non applicare a Palermo le misure incluse nel cosiddetto "decreto sicurezza", almeno nella parte in cui le norme negano la possibilità di ...

Matteo Salvini - manovra archiviata : adesso tocca a 'legittima difesa e autonomia' : Matteo Salvini traccia la prossima road map dopo il via libera della Legge di Bilancio arrivata in dirittura d’arrivo quasi all'ultimo minuto. Il vice premier leghista prova a delineare le prossime tappe riguardanti le future azioni del governo gialloverde. Salvini, spiega i suoi prossimi obiettivi attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per il movimento politico da lui guidato, la legittima difesa e l’autonomia regionale, ...

Se a fare opposizione a Salvini sono rimasti Saviano e Chef Rubio : Salvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si prepara alla manifestazione dell'8 dicembreSalvini si ...

Manovra - Camera vota fiducia : 327 sì. Via libera domani. Salvini : 'Non ci sarà rimpasto di governo' : Tra polemiche e proteste alla Camera si vota la fiducia sulla Manovra. La seduta riprenderà alle 9 di domani. Il Pd diserta la prima chiama. La legge di bilancio entro il 31dicembre deve essere ...

Manovra : Camera vota fiducia. Via libera domani. Salvini : 'Non ci sarà rimpasto di governo' : Tra polemiche e proteste alla Camera si sta votando la fiducia sulla Manovra. La seduta riprenderà alle 9 di domani. Il Pd diserta la prima chiama. La legge di bilancio entro il 31dicembre deve essere ...

Manovra alla Camera - Salvini detta i tempi : "Via libera solo se..." : Manovra verso il via libera definitivo della Camera. Dopo la pausa natalizia, e dopo il voto di fiducia in Senato, il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da oggi, giovedì 27 in ...

Manovra alla Camera - Salvini detta i tempi : 'Via libera solo se...' : Manovra verso il via libera definitivo della Camera. Dopo la pausa natalizia, e dopo il voto di fiducia in Senato, il testo sarà discusso, in terza lettura, a partire da oggi, giovedì 27 in ...

Manovra - testo alla Camera per l’ok definitivo. Salvini : “Via libera solo il 29 dicembre perché abbiamo combattuto” : “perché approviamo la Manovra il 29 dicembre? perché dopo anni c’è un governo che ha trattato con l’Europa ed ha combattuto. In passato le approvavano prima perché tagliavano e Bruxelles era contenta. Noi con questa Manovra rimettiamo quasi 20 miliardi di euro nelle tasche degli italiani”. Matteo Salvini motiva così i tempi – lunghi – dell’approvazione della legge di bilancio, che dopo il voto di fiducia al ...

Open Arms in viaggio verso la Spagna - Salvini “chiude i porti” anche alla Sea Watch : Dopo aver costretto oltre 300 persone a bordo della Open Arms a far rotta verso la Spagna, al freddo e in condizioni precarie, Malta e Italia chiudono i porti anche alla Sea Watch 3, che ha recuperato circa 30 naufraghi al largo delle coste della Libia. Matteo Salvini: "La nostra risposta non cambia".Continua a leggere

La promessa di Salvini : "Via vecchie accise nel 2019" : vecchie accise sulla benzina via nel 2019? Forse, almeno stando alle ultime dichiarazioni del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini , che oggi a Milano ha rispolverato un vecchio cavallo ...

BOLKESTEIN - RIVOLTA NCC A ROMA/ Bruciate bandiere M5s - Salvini : "troviamo mediazione con i tassisti" : BOLKESTEIN, Ncc in piazza a ROMA: vigile rischia linciaggio. Ultime notizie, Bruciate bandiere M5s: i motivi della protesta, nel mirino anche i tassisti.