Folco Portinari è morto - pioniere della Rai degli anni '50 - fondò Slow Food con Carlo Petrini : E' morto a 92 anni lo scrittore, saggista, poeta e docente universitario Folco Portinari, pioniere della Rai degli anni '50, studioso di Alessandro Manzoni e della civiltà letteraria dell'Ottocento, ...

Rai - Paola Perego contro Carlo Freccero : "Non ha senso quel che fa. Invece a Mediaset..." : Paola Perego lancia l'accusa: "In Rai manca sinergia tra le reti". quello che contesta è che alla stessa ora in cui va in onda, su Raiuno, con Superbrain, Carlo Freccero su Raidue ha piazzato una serie di grande successo, The Good Doctor. Freccero dice che chi sostiene che lui faccia controprogramm

Rai 2 - Carlo Freccero : "The Voice? Lo studio c'è - si andrà in onda il 9 aprile. Luttazzi? C'è un progetto per l'autunno" : Durante la giornata di oggi, Carlo Freccero, direttore di Rai 2, ha tenuto una conferenza stampa alla quale abbiamo presenziato anche noi di TvBlog.Durante la conferenza e nell'intervista rilasciata a TvBlog, Freccero aveva confermato il problema dello studio riguardante la nuova edizione di The Voice of Italy (che sarà condotta da Simona Ventura), aggiungendo che si sarebbe impegnato in prima linea per risolverlo.Intervistato da Il Corriere ...

Festival di Spello : preapertura ad Assisi il 22 febbRaio con il "doc" su Carlo Acutis : Ispirandosi dunque alla mostra, il film "Segni" si avvia in un percorso emozionante che mette in dialogo fede e scienza, con testimonianze di religiosi e medici; il documentario si concentra in ...

Alessandro Di Battista - altro che Rai libera : a pranzo con Carlo Freccero : Facce nuove, vecchie abitudini per la Rai del governo del Cambiamento targato Lega-M5s. A pochi giorni dall'insediamento roboante di Carlo Freccero alla direzione di Raidue, il settimanale Chi pubblica le foto di un pranzo privatissimo con il Che Guevara del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Di Ba

Anticipazioni di 9-1-1 al debutto su Rai2 l’8 gennaio : è questa l’America che piace a Carlo Freccero? : Le Anticipazioni di 9-1-1 è tutto quello che interessa il pubblico di Rai2 che tra poche ore si ritroverà davanti una mini maratona del gioiellino firmato da Ryan Murphy rivelazione della scorsa stagione telefilmica. Angela Bassett guiderà cast e personaggi della serie al debutto in chiaro proprio da oggi, 8 gennaio, con ben tre episodi dai titoli "Emergenze", "Lasciar andare" e "Legami di famiglia". Emozioni, corse contro il tempo e un ...

Carlo Freccero - l'indiscrezione di Dagospia sulla rivoluzione di Raidue : l'ad Salini blocca il budget : La rivoluzione sovranista di Carlo Freccero su Raidue per ora deve fermarsi. L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, avrebbe accolto con poco entusiasmo la richiesta del budget del nuovo ...

Rai - Carlo Freccero e la voce terrificante sul ritorno di Daniele Luttazzi : disastro in vista : Daniele Luttazzi è stato annunciato da Carlo Freccero come prossimo acquisto della Rai. Ma già si vocifera che il progetto è destinato al naufragio. "Si sente anche dire, tra le profezie, che Daniele Luttazzi non riuscirà mai a tornare sugli schermi della televisione pubblica", si legge su Italia Og

Il silenzio di Carlo Freccero su Suburra La Serie preoccupa il pubblico di Rai2 : la serie Netflix arriverà in chiaro? : Il cruccio più grande del neo direttore di Rai2 Carlo Freccero sembra essere proprio La Casa di Carta ma nessuna parola è stata spesa per Suburra la prima serie italiana targata Netflix. Questo è il risultato della conferenza stampa che la scorsa settimana ha scosso i giornalisti e tutti coloro che hanno letto in rete le dichiarazioni di Freccero. Quest'ultimo continuava a ripetere che bisogna dire basta a NCIS, l'America che a lui non piace, ...

Tapiro a Giancarlo Magalli : "Freccero mi ha detto che devo rappresentare Rai2" : Non c'è quattro senza cinque. Un altro ambito Tapiro d'Oro, per l'appunto il quinto, è stato consegnato da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia a Giancarlo Magalli, tra i protagonisti del piccolo schermo più chiacchierati di questi giorni a causa delle rivelazioni del neo-direttore di Rai2 Carlo Freccero circa la possibile chiusura de I Fatti Vostri, programma storico della rete e guidato da anni.Raggiunto dall'inviato in un garage, ...

RaiDue - Carlo Freccero cancella lo show di Luca e Paolo : Carlo Freccero, che proprio ieri ha iniziato la sua nuova avventura alla guida della seconda rete pubblica nazionale, oggi ha deciso di sostituire il programma del pre-serata di RaiDue dei due comici genovesi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu "Quelli che dopo il Tg" con un nuovo programma basato sull'informazione. Ieri presentato il palinsesto La decisione presa da Freccero, secondo quanto affermano dall'opposizione e specialmente dalle file del ...

Rai 2 - Carlo Freccero "cancella" Luca e Paolo : accuse di epurazione dal Partito Democratico : La conferenza stampa/show di Carlo Freccero, tenutasi a Viale Mazzini durante la giornata di ieri, ha prodotto innumerevoli notizie tra le quali troviamo la chiusura "ufficiosa" de I fatti vostri, Detto Fatto e Quelli che... dopo il TG, il programma di access-prime time con Luca e Paolo che verrà sostituito da un programma di informazione a cura del Tg2.Le reazioni politiche riguardanti soprattutto quest'ultima decisione non sono tardate ad ...