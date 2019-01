Per i timori di un rallentamento dell' economia | il prezzo dell' oro è salito ai massimi

Incendio sulle alture di Genova : timori Per il forte vento : I vigili del fuoco di Genova stanno lottando contro le fiamme divampate sulle alture di Pra’, nel ponente cittadino: l’Incendio si è sviluppato nell’area di vegetazione sopra i Pian delle Figge. I pompieri stanno contrastando il rogo con i batti-fiamma, in attesa dell’intervento dei mezzi aerei il cui impiego è legato alle condizioni del vento. Secondo i dati dell’agenzia meteo della Regione, la raffica più intensa ...

Tra i timori sulla coPertura Iliad a Capodanno e problemi recenti : la situazione in Italia : Continua a tenere banco in Italia la questione relativa alla copertura Iliad, considerando il fatto che durante il periodo natalizio, con l'inevitabile aumento del traffico voce e dati per lo scambio di auguri, pare ci siano stati non pochi disservizi sotto questo punto di vista. Il prossimo 1 gennaio l'operatore francese, così come i suoi principali competitors Italiani, dovranno fare i conti con alcune novità importanti per quanto concerne la ...

Carispezia - timori Per filiali e lavoratori. Le sigle : "Direzione non è a rischio" : La Spezia - L'imminente incorporazione di Carispezia da parte di Crédit Agricole Cariparma preoccupa lavoratori e sindacati, tanto che nelle ultime ore ha iniziato a circolare all'interno dei corridoi ...

Petrolio ai minimi da un anno. Pesano lo shale oil ei timori Per l'economia : Il rallentamento dell'economia globale è evident e e tra gli investitori comincia a diffondersi il timore che persino gli Usa possano andare in recessione. Brutti segnali per l'evoluzione della ...

Greggio in recupero ma rimane pressione Per timori eccesso offerta - crescita globale : ... ma rimane ancora sotto pressione per i timori legati all'eccesso di offerta, alle prospettive di crescita dell'economia globale e alla domanda.

Europa in rosso Per i timori sulla crescita - Milano -0 - 72%. Wall Street in forte calo - -2% - : ... penalizzati appunto dai timori sulla crescita cinese e su conseguenti potenziali ricadute sull'economia globale e sul fronte commerciale. Pirelli ha così ceduto il 2,63%, Brembo il 2,22%, Cnh ...

Europa in rosso Per i timori sulla crescita - Milano -0 - 72%. Usa - il petrolio chiude a -2 - 6% : ... penalizzati appunto dai timori sulla crescita cinese e su conseguenti potenziali ricadute sull'economia globale e sul fronte commerciale. Pirelli ha così ceduto il 2,63%, Brembo il 2,22%, Cnh ...

Wall Street Perde quota : pesano timori su economia globale : A pesare sul sentiment degli investitori sono le indicazioni macro diffuse in Cina e in Europa che alimentano i timori sulla crescita dell'economia a livello globale. Si riducono leggermente le ...

Borsa - crollo in Asia Per i timori sull'escalation in Huawei : Milano - Le tensioni tra Usa e Cina sul caso Huawei e i timori di ripercussioni sulla guerra commerciale tengono ancora banco sui mercati Asiatici, tutti in profondo rosso dopo che Pechino ha ...

Francia - i gilet gialli danno 'l assalto finale' al governo di Macron decine di fermati già prima dei cortei - timori Per le violenze in ... : PARIGI - Dicono che quello di oggi sarà 'l'assalto finale' alla politica di Emmanuel Macron : i gilet gialli stanno scendendo in piazza e la polizia francese ha già fermato e perquisito almeno 343 persone arrivate a Parigi e 34 di loro sarebbero in stato d'arresto ...

Francia - i gilet gialli danno 'l assalto finale' a Macron 121 fermati già prima dei cortei - timori Per le violenze in piazza : PARIGI - La polizia francese ha fermato 121 persone a Parigi, a poche ore dall'inizio dei raduni in tutto il paese dei 'gilet gialli', che hanno promesso per oggi 'l'assalto finale' alla politica di Emmanuel Macron. Si tratta, ha riferito una fonte giudiziaria, di manifestanti provenienti dall'area della capitale francese, trovati in possesso di maschere, fionde, e martelli. I 'gilet ...

Epidemia di Ebola in Congo : timori Per le scorte di vaccini : L’Epidemia di Ebola continua a diffondersi nella Repubblica Democratica del Congo, dove si registra il secondo più grande focolaio della malattia nella storia: gli operatori sanitari hanno lanciato l’allarme sulle scorte di un vaccino sperimentale, che potrebbero non essere sufficienti. Il virus ha raggiunto una grande città nella zona orientale, Butembo, popolata da oltre 1 milione di persone. Il Ministero della Salute del Congo ha ...

Gilet gialli : timori Per sabato a Parigi - spostato il Téléthon