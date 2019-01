Nord Corea | diserta ambasciatore in Italia “Ha chiesto asilo in un Paese occidentale”

Diplomatico Nordcoreano chiede asilo : ANSA, - PECHINO, 3 GEN - Jo Song-gil, per oltre un anno ambasciatore nordcoreano 'reggente' in Italia, ha chiesto asilo con la sua famiglia a inizio dicembre in un "imprecisato Paese occidentale". Lo ...

Corea del Nord - ex ambasciatore "reggente" in Italia chiede asilo - : Jo Song-gil, fino a novembre, è stato "incaricato d'affari" a Roma. Secondo un quotidiano sudCoreano, ha chiesto asilo con la famiglia a inizio dicembre in un "imprecisato Paese occidentale" e ora ...

Diplomatico della Corea del Nord in Italia diserta e chiede asilo : Jo Song-gil, per oltre un anno ambasciatore NordCoreano 'reggente' in Italia, ha chiesto asilo con la sua famiglia a inizio dicembre in un "imprecisato Paese occidentale": lo riporta il quotidiano sudCoreano JoongAng Ilbo citando fonti anonime diplomatiche di Seul, in quella che sarebbe un'altra defezione di alto livello tra le fila dei funzionari di Pyongyang all'estero. Jo, ora "protetto" dalle autorità Italiane "in un luogo sicuro", ...

Diplomatico Nordcoreano in Italia chiede asilo : Jo Song-gil, per oltre un anno ambasciatore nordcoreano 'reggente' in Italia, ha chiesto asilo con la sua famiglia a inizio dicembre in un "imprecisato Paese occidentale". Lo riporta il quotidiano ...

Nord Corea - diplomatico chiede asilo : 04.45 Jo Song-Gil,per oltre un anno ambasciatore NordCoreano 'reggente' in Italia, ha chiesto asilo con la sua famiglia a inizio dicembre in un "imprecisato Paese occidentale". Lo riporta il quotidiano sudCoreano Joongang Ilbo citando fonti anonime diplomatiche di Seul, in quella che sarebbe un'altra defezione di alto livello tra le fila dei funzionari di Pyongyang all'estero. Jo, ora "protetto" dalle autorità italiane "in un luogo sicuro", è ...

Cina propone di mediare rappacificazione tra USA e Nord Corea dopo discorso di Kim Jong-un - : ... durante cui ha definito il nuovo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come una delle priorità principali nella politica estera nazionale nel 2019, ma allo stesso tempo ha ...

Pechino sostiene dialogo Usa-Corea del Nord per denuclearizzazione - : La Cina appoggia gli sforzi di Washington e Pyongyang per rafforzare la fiducia reciproca e promuovere la denuclearizzazione e la soluzione politica della penisola coreana. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang, commentando gli impegni dei leader statunitensi e Nordcoreani a proseguire il dialogo. Beijing ...

Nord Corea tra le promesse degli Usa e il legame con la Cina : Kim è diventato un alleato strategico per Trump e Xi Jinping : Una calma apparente regna sulla penisola Coreana. Più il tempo passa e più la Corea del Nord si avviCina alla Corea del Sud. Eppure ogni volta che la definitiva pacificazione del Regno eremita sembra a portata di mano il traguardo si allontana. Tanta attesa, promesse vaghe, pochi fatti concreti. La diplomazia prosegue senza sosta ma non tutto dipende da Pyongyang e Seul. O almeno non solo dai due governi Coreani. Gli attori in gioco, infatti, ...

Corea del Nord - Kim : 'Pronto a rivedere Trump - ma stop alle sanzioni' : Torna ad alzarsi la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti sulla questione del nucleare . Il leader del Paese asiatico, Kim Jong-un, ha dichiarato che spera di organizzare altri incontri con il ...

NI : dopo la Russia - anche Iran e Corea del Nord potrebbero dotarsi di armi ipersoniche - : Negli Stati Uniti si teme seriamente la minaccia della proliferazione delle armi ipersoniche, riporta National Interest. Come sottolineato nel materiale della pubblicazione, oltre alla Russia e alla ...

Corea - prove di disgelo per il nuovo anno : Kim - leader del Nord - promette più colloqui con il collega del Sud - Moon : Teleborsa, - Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha promesso di incontrare il presidente del Sud Moon Jae-in "frequentemente" il prossimo anno per discutere della denuclearizzazione della penisola. Il ...

Media : Corea del Nord a dicembre ha testato sensori di telemetria per missili balistici - : Nell'aprile di quest'anno, la Corea del Nord ha proclamato una nuova politica strategica, rinunciando a ulteriori test nucleari e missilistici al fine di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo ...

Gli hacker hanno rubato i dati di migliaia di disertori Nordcoreani - : hacker sconosciuti hanno rubato i dati personali di circa un migliaio di cittadini della Corea del Nord, che sono riusciti a fuggire al Sud, riferisce Reuters citando il Ministero dell'unificazione ...

Sud e Nordcorea presenteranno squadre comuni a Tokyo 2020 : Lo scrive oggi l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, citando il ministro della Cultura dello Sport e del Turismo sudcoreano. Il ministro Do Jong Hwan ha affermato che le due Coree intendono …