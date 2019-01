Hopman Cup | Federer in finale | Serena saluta con una vittoria

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : risultati e notizie di oggi. Cecchinato protagonista a Doha - De Fabiani ci riprova nel Tour de Ski. Federer ancora vittorioso nella Hopman Cup : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di giovedì 3 gennaio. Torniamo in campo, è il caso di dirlo, con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del ...

Hopman Cup - Serena Williams vince ma gli Usa battuti dalla Gran Bretagna : L'ex numero uno del mondo regola per 6-1, 7-6, 7-2, Katie Boulter ma Cameron Norrie supera Frances Tiafoe per 7-6, 7-4,, 6-0 e nel doppio misto i britannici la spuntano per 3-4, 2-5,, 4-3, 5-4,, 4-1. ...

Hopman Cup – Serena Williams non basta : USA ko anche contro la Gran Bretagna : Stati Uniti ko contro la Gran Bretagna alla Hopman Cup, Serena Williams non basta agli USA ko nel singolare maschile e nel doppio misto Sesta giornata di sfide alla Hopman Cup. In attesa dell’inizio della stagione 2019, gli appassionati di tennis possono godersi un po’ di spettacolo al torneo esibizione misto per nazioni, organizzato dall’Itf sul cemento australiano, che vede protagonisti i big sui campi della ‘Perth Arena’. Tra la ...

Hopman Cup – L’Australia batte ed elimina la Spagna : il doppio sorride agli aussie e vanifica il successo di Ferrer : L’Australia batte ed elimina la Spagna dalla Hopman Cup: la formazione aussie vince il doppio decisivo al terzo set e si gioca il passaggio del turno contro la Germania Il secondo turno della Hopman Cup relativo al gruppo B si conclude con due importanti verdetti: Francia e Spagna abbandonano il torneo. La Francia è stata eliminata dalla Germania nella prima sfida, mentre nel pomeriggio L’Australia ha messo ko il duo Ferrer-Muguruza. Il ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Kerber e Zverev trascinano la Germania - Australia vincente col doppio misto : Si torna a giocare su due sessioni alla Hopman Cup in corso a Perth. In quella mattutina la Germania, trascinata dai suoi assi Angelique Kerber e Alexander “Sascha” Zverev, ha superato per 2-1 la Francia, mentre alla sera, tra Australia e Spagna, sono stati i padroni di casa ad avere la meglio in un match estremamente serrato, soprattutto nel doppio misto conclusivo. Entrambi gli incontri di singolare tra Germania e Francia sono ...

Hopman Cup – Selfie - risate e sana competizione : Roger Federer e Serena Williams in campo da avversari [GALLERY] : Roger Federer e Serena Williams rubano la scena nella sfida di Hopman Cup: due leggende viventi in campo fra Selfie e sana competizione La Hopman Cup ha fatto un grande regalo ai tifosi del tennis: vedere Roger Federer e Serena Williams avversari in un match. La competizione per nazionali, che si sta giocando a cavallo fra 2018 e 2019, ha messo di fronte Svizzera e Stati Uniti, con le due più grandi stelle del tennis mondiale sullo stesso ...

Hopman Cup – La gaffe hot di Belinda Bencic fa arrossire Federer : “Roger mi ha ‘motivata’ negli spogliatoi” [VIDEO] : gaffe hot per Belinda Bencic nel post match di Svizzera-USA: la tennista elvetica non si accorge di un doppio senso che fa scatenare le risate di tutti, arrossisce anche Federer La sfida fra la Svizzera e gli Stati Uniti nel secondo turno di Hopman Cup è stata una delle più divertenti del torneo, non solo per quanto visto in campo, ma anche per le… interviste. Particolarmente quella fatta da Todd Woodbridge a Belinda Bencic e Roger ...

Hopman Cup – La Germania stende la Francia nel gruppo A - secondo successo per i tedeschi : La formazione tedesca non lascia scampo a quella francese, ormai fuori dalla lotta per un posto in finale secondo successo della Germania nella 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’ITF, in programma fino a sabato sul veloce indoor della ”Perth Arena”. Nel gruppo A il team tedesco ha superato la Francia, oramai fuori dalla lotta per un posto in finale, grazie alle ...

Hopman Cup - Serena Williams incorona Federer : “è il più forte della storia” : Hopman Cup, Serena Williams ha giocato e perso contro Roger Federer nell’incontro tra Svizzera ed Usa Hopman Cup, Serena Williams ha perso nel faccia a faccia contro Roger Federer nell’incontro tra Usa e Svizzera in quel di Perth. La tennista americana, intervistata dai giornalisti a bordo campo, ha dichiarato a caldo: “Ho giocato contro il più grande di tutti i tempi“. Come dar torto a Serena d’altra ...

Hopman Cup - Federer vince la sfida show contro Serena Williams : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense , La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3. Per gli Usa è la ...

Federer colpito da una pallina alla Hopman Cup : la reazione è incredibile. VIDEO : Con è cominciato nel miglior modo possibile il 2019 di Roger Federer che si è beccato una pallina nel corso della doppio miston - Svizzera e USA - della Hopman Cup. E' stato Frances Tiafoe a colpire ...

