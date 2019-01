Freccero attacca la Juventus

Freccero attacca il Pd : 'Mi ha mandato sul satellite - una cosa vergognosa' : Carlo Freccero, settantuno anni, è stato designato come nuovo direttore di Rai Due. Nel corso di una conferenza stampa ha avuto modo di esporre molto di quelli che saranno i suoi piani e strategie, non disdegnando una parentesi politica che racconta come abbia mal digerito alcune scelte del passato. In particolare quelle che sarebbero state messe in campo dal Pd, reo di averlo mandato in reti di secondo piano. E l'attacco non è neanche tanto ...