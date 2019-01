Formica sul volto di un paziente in rianimazione a Napoli

Napoli - Formica sul viso di un paziente : nuovo caso all'ospedale San Giovanni Bosco : nuovo caso a Napoli , sempre all'ospedale "San Giovanni Bosco ", finito già al centro della cronaca nel novembre 2018, quando un esercito di formiche cosparse il volto di una paziente dello Sri Lanka, che è morta pochi giorni fa. Sulla stessa, ora è stata disposta l'autopsia, che chiarirà le cause del decesso. Questa volta ad aver trovato una formica sul volto di un paziente sono stati i familiari di un 78enne, ricoverato in rianimazione nel ...

