Beyoncé e Jay-Z | appello ai fans per diventare vegani - Sky TG24

L euro appello di Beyonce e Jay-Z ai fan : euro Diventiamo vegani insieme euro : Beyonce e Jay-Z hanno lanciato un appello a livello mondiale, incoraggiando i propri fan ad adottare una dieta sana basata sul veganesimo. Per la coppia pop piú celebre ed influente del globlo, ...

Beyoncé e Jay-Z hanno passato il Natale in un parco di New York per un motivo dolcissimo : Le due star, che quest'anno hanno girato il mondo con l'On The Run Tour II , hanno dato il via alle Feste portando i loro cari al Prospect Park di Brooklyn, dove sono stati fotografati insieme alla ...

Global Citizen Festival : Jay-Z “dimentica” di iniziare a cantare la sua strofa - ma a salvarlo ci pensa Beyoncé : QUEEN The post Global Citizen Festival: Jay-Z “dimentica” di iniziare a cantare la sua strofa, ma a salvarlo ci pensa Beyoncé appeared first on News Mtv Italia.

Scaletta e video di Beyoncé e Jay-Z al Global Citizen Festival Mandela 100 - duetti con Ed Sheeran e Pharrell : Il loro On The Run Tour non è passato dal Sud Africa, ma Beyoncé e Jay-Z al Global Citizen Festival Mandela 100 hanno voluto portarne sul palco dello stadio FNB di Johannesburg una versione ridotta domenica 2 dicembre, per il loro attesissimo set. I coniugi Carter sono stati l'attrazione di punta della celebre kermesse a scopo benefico, promossa dal 2012 dal Global Poverty Project, un'organizzazione internazionale che lotta per l'abolizione ...