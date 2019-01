romadailynews

: Nicola Zingaretti ha vinto le ultime elezioni MENTENDO ai cittadini! Ecco cosa aveva dichiarato:... - BarillariM5S : Nicola Zingaretti ha vinto le ultime elezioni MENTENDO ai cittadini! Ecco cosa aveva dichiarato:... - Ribelllion : RT @Icompetenti: Secondo le ultime notizie Malta autorizza lo sbarco dei migranti. #SeaWatch3 sta tergiversando Esce dalla acque territor… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 20:10', su #spreaker… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)dailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno l’apertura del maltempo ondata di freddo intenso e neve caratterizzerà i prossimi giorni dal nord Europa infatti in arrivo 1 induzione di aria gelida di diretta estrazione artica ti dopo aver dilagato sul Centro europa. Era anche sul nostro paese portando neve film sulle coste digna Marche Abruzzo Molise su Basilicata e Puglia Coldiretti scrive saranno colpiti verdure e ortaggi coltivati all’aperto animali in preparati al gelo ha un razzo RPG è stato lanciato questa mattina contro mezzo blindato Militare italiano nell’area in cui è in corso un’attività addestrativa a circa 20 km da Herat nell’ovest dell’Afghanistan nessuno è rimasto ferito si cura la difesa i nostri militari stanno bene in sicurezza il razzo mi ha colpito ...