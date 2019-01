Presidente Fico | così non va

Fico - l’imitazione del deputato di Forza Italia Baldelli è (quasi) perfetta. E il Presidente della Camera reagisce così : “Malgrado lo scontro durissimo sulla manovra, l’altro giorno ho fatto i miei auguri in Aula a Montecitorio al presidente Roberto Fico che ricambia dalla sua pagina Instagram, postando la sua imitazione fatta da me, un gesto simpatico ed intelligente di autoironia e di fair play“. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il vicecapogruppo di Fi alla Camera Simone Baldelli, autore della performance di satira che vede rappresentato, ...

Rissa sfiorata alla Camera - Boschi contro Fico : 'Non sei più Presidente di tutti' : Maria Elena Boschi, nelle ultime ore, attraverso il proprio profilo Twitter ha avuto modo di manifestare, a più riprese, il proprio dissenso verso alcuni esponenti del governo. Il primo obiettivo delle sue critiche è stato il ministro dell'Economia Tria, ma giusto poche ore fa è arrivato un duro attacco al presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Quella del politico grillino dovrebbe essere una figura super partes, almeno all'interno ...

Antitrust - Fico e Casellati nominano il nuovo Presidente : è il magistrato Roberto Rustichelli : Il nuovo presidente dell’Antitrust sarà Roberto Rustichelli. Lo hanno annunciato i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati. Rustichelli, entrato in magistratura nel 1992, dopo aver svolto le funzioni giudiziarie a Lagonegro e a Ravenna è stato consigliere giuridico presso la presidenza del Consiglio e vice capo di gabinetto del ministro delle Attività produttive. E’ stato componente di diverse commissioni ministeriali ...

Fico - Presidente Antitrust entro Natale : ANSA, - ROMA, 19 DIC - "entro Natale" arriverà la nomina del Presidente dell'Antitrust. Lo assicura all'Ansa il Presidente della Camera Roberto Fico. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Roberto Fico - la gaffe del Presidente della Camera che scambia la parola "egida" con "egidia" : Probabilmente è stato un lapsus. Ma la gaffe di Roberto Fico, intervistato da Lucia Annunziata, nel suo programma in onda domenica pomeriggio su Raitre, Mezz'ora in più, in pochissimo tempo ha fatto il giro dei social e della rete. L'argomento trattato era, in quel momento, il Global Compact, cioè l'accordo che diversi Stati membri della Nazioni Unite si sono impegnati a firmare con l'obiettivo di favorire l'accoglienza dei migranti. Roberto ...

Le 'Madamine' scrivono a Fico : "Caro Presidente - la Tav ci farà uscire dall'isolamento" : "La nostra 'linea mista merci e passeggeri', ormai generalmente etichettata come Tav, non sarà certo la panacea di tutti i mali, ma certamente costituisce un modo concreto di aprirsi e collegarsi ad altre zone del pianeta". Lo affermano le cosiddette 'madamin', il gruppo che ha promosso la manifestazione sì Tav a Torino, in una lettera alla Stampa in cui si rivolgono al presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo alle sue ...

La lettera delle “madamine” : “Caro Presidente Fico - usciamo dall’isolamento” : Gentile dottor Fico,nella sua lettera a «La Stampa» parla di un modello differente di sviluppo del territorio e del Paese. A fronte della visione del mondo che lei auspica, abbiamo pensato di raccontarle la nostra....

Presidente Fico : una nazione ha una sola politica estera. Punto : Non si può fare politica interna , c'è un evidente sbandamento nella leadership del M5S, mettendo in discussione gli assetti internazionali con iniziative fuori da ogni logica di comportamento ...

