Palermo | Orlando sospende il decreto sicurezza È scontro con Salvini

Leoluca Orlando sfida Matteo Salvini : “A Palermo no al decreto sicurezza” e Salvini replica : Orlando sindaco di Palermo sfida Matteo Salvini sul decreto sicurezza “Il nostro non è un atto di disobbedienza civile né di obiezione di coscienza, ma la semplice applicazione dei diritti costituzionali che sono garantiti a tutti coloro che vivono nel nostro paese”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, replicando al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini che in un post su Facebook lo ha criticato: ...

