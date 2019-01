Multe | scattano gli aumenti biennali Dal 1993 stangata tra il 60 e il 500%

Multe - scattano gli aumenti biennali. : Ritocco agganciato all’indice dei prezzi al consumo. La contravvenzione più cara: 11.130 euro per autoscuole abusive

Libretto al portatore - scattano le Multe per chi non li ha estinti : come chiuderli in banca o alle Poste : Con l'arrivo del 2019 sarà obbligatorio estinguere i libretti al portatore, sia postali che bancari. In base alla normativa antiriciclaggio, chi detiene i libretti dovrà inoltrare richiesta al proprio istituto di credito o ufficio postale, seguendo tre modalità: chiedere la conversione in Libretto d

Multe - scattano rincari. Quanto paghiamo in più : Anno nuovo, spese nuove. Dal primo gennaio 2019 le Multe costeranno circa il 2,2% in più rispetto al 2018, secondo Quanto stabilito dall"art. 195 del Codice della Strada che prevede, ogni due anni, un adeguamento delle sanzioni per infrazioni stradali. Occorrerà attendere la comunicazione in Gazzetta ufficiale per averne la certezza, ma la possibilità è più che concreta e, quindi, i guidatori dovranno prestare un po" più di attenzione per non ...