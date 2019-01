Matuidi | ' Voglio vincere la Champions League con la Juventus'

Atalanta-Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo non giocherà - lo voglio al top a marzo. Matuidi non ci sarà' : Il primo quesito lo risolve subito: " Ronaldo domani sarà in panchina, guarderà la partita insieme a me. Sono molto contento di ciò che sta facendo come tutti. Tra l'altro, leggevo un po' di ...