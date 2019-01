M5s | avanti tutta su tagli privilegi Lega | “Priorità sono anche cose più concrete”

Ddl Anticorruzione - M5s festeggia davanti a Montecitorio. Di Maio : “Mettiamo al centro la brava gente” : Il ddl Anticorruzione, chiamato anche ‘Spazzacorrotti‘ è legge. Appena terminata la votazione finale alla Camera i deputati del Movimento 5 stelle, con in testa Luigi Di Maio ed Alfonso Bonafede hanno festeggiato in Piazza Montecitorio. Per il ministro della Giustizia, “è una giornata storica che dedichiamo a tutti i cittadini onesti che ogni giorno si spaccano la schiena. Ci dicevano che queste cose erano irrealizzabili, ...

'Avanti col Terzo Valico. E i binari fino al porto di Genova' - Toninelli e M5s - : Roma, 13 dic., askanews, - Avanti col Terzo Valico, fino a raggiungere il porto di Genova. La realizzazione proseguirà: lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli ...

M5s e Lega : avanti sull'anticorruzione. Sul peculato rimedieremo in Senato : Verso il primo ok alla Camera per il ddl che ieri ha rischiato di spaccare la maggioranza di governo. La bocciatura della norma sul peculato è stata definita un incidente di percorso da Salvini che ...

Anticorruzione - Governo battuto. Passa norma che attenua peculato. L’ira del M5s : «Così non si va avanti» : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La modifica approvata contro il parere dell’esecutivo è di Catello Vitiello del...

Raggi assolta scoppia in lacrime “Il fatto non sussiste”. Avanti M5s : In aula dal mattino, alla lettura della sentenza Virginia Raggi è scoppiata in lacrime. Lo svarione di Pizzarotti che aveva previsto le dimissioni. "Andiamo Avanti a testa alta" Segui su affaritaliani.it

Dl sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «Governo andrà avanti» : Centosessantatre sì e 5 dissidenti pentastellati: poco dopo le 12 la fiducia al dl sicurezza passa con questi numeri al Senato, quindi sul filo rispetto alla maggioranza di cui può...

Prescrizione - scontro Lega-M5s? Bonafede : 'Andiamo avanti - era dei furbi è finita' : Il Governo Conte, com'è noto, è animato da due spiriti: quello pentastellato e quello leghista. Due anime profondamente diverse, ma unite da un obiettivo rappresentato dalla messa in atto del così detto contratto. Un accordo che vincola l'esercizio del potere esecutivo ad un accordo programmatico tra i due partiti fino a fine legislatura o almeno questo sperano le due forze politiche. Può, però, accadere che durante il percorso possano tornare ...

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato dalla Lega e dal M5s' | Salvini rassicura : 'No polemiche - avanti uniti' : "C'è un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "Caldi" come la prescrizione o il reddito di ...

Governo - Salvini a Di Maio "Andiamo avanti uniti con M5s" : "Nessuna polemica, con il Movimento 5 Stelle stiamo lavorando bene. Il nostro Governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere. Legittima difesa, reddito di reinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero. Andiamo avanti uniti per il cambiamento del paese". Lo sottolinea in una nota Matteo Salvini, ...

Salvini : "Con M5s andiamo avanti uniti" : 12.18 "Nessuna polemica, con il M5S stiamo lavorando bene. Il nostro governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro". Così il vicepremier Salvini, dopo i dubbi del sottosegretario Giorgetti sulla fattibilità del reddito di cittadinanza "Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere", spiega Salvini, che elenca "legittima difesa, reddito di resinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma ...

Torino - consiglio approva mozione No Tav. La Lega vota contro e il consigliere Ricca : “Fuga in avanti del M5s” : L’approvazione della mozione “No Tav” da parte del consiglio comunale di Torino ha provocato reazioni differenti tra i consiglieri dei due gruppi che governano il paese. Per la capogruppo pentastellata Valentina Sganga quella di oggi “è una grande vittoria”, il leghista Fabrizio Ricca, che in aula ha votato contro, la considera come “una fuga in avanti del M5S”. Non sembra cambiare il parere degli attivisti No Tav che si sono radunati fuori dal ...