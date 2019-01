Lazio in sosta sulla corsia d' emergenza

Incendio Tmb Salario a Roma - Arpa Lazio : rischio accumulo di sostanze tossiche sugli ortaggi : Le sostanze prodotte e disperse nell’aria durante l’Incendio del Tmb Salario potrebbero avere contaminato il suolo, ed in particolare gli ortaggi a foglia larga coltivati in alcune zone identificate dall’Arpa come a maggior rischio. Arpa Lazio ha annunciato oggi durante l’audizione in “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse ...