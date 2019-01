La casa sul lungofiume e le purghe staliniane

Violenza sulle donne - il fidanzato la picchia tra le mura di casa : lei filma con il cellulare e consegna tutto alla polizia : Una avvocatessa brasiliana, Luciana Sinzimbra, ha filmato con il cellulare le violenze del suo fidanzato Victor Junqueira, subite tra le mura della loro casa a Goiania. Nel video si vede l’uomo che l’aggredisce prima con schiaffi e poi stringendole le mani al collo, mentre la donna è sul letto che piange e gli chiede di smetterla. La ragazza ha poi portato il video alla polizia, e l’uomo, un pilota d’aerei, andrà a ...

Le notizie del giorno – Svolta in casa Sampdoria sul futuro del club : Le notizie del giorno – La Sampdoria è reduce dalla beffa contro la Juventus, partita importante della squadra di Giampaolo che aveva conquistato anche un risultato positivo poi l’abbaglio di Valeri ed il gol annullato a Saponara ha permesso alla squadra di Allegri di conquistare i tre punti. Sono in arrivo importanti novità anche per il futuro del club, Svolta importante per la cessione della Sampdoria, tornano ad essere ...

Sola in casa - cade dal balcone : 12enne muore sul colpo : Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per la ragazzina non c'è stato nulla da fare. Fatale il volo da oltre 10 metri...

Luigi Di Maio tradito da casaleggio : 'Siete impazziti?' - il retroscena sulla guerra interna al M5s : tradito: Luigi Di Maio , forse per la prima volta, si ribella alla 'macchina' di Davide Casaleggio . Il post sul Blog delle Stelle , sito ufficiale del M5s , sul 'complotto dei poteri forti' contro il ...

Luigi Di Maio tradito da casaleggio : "Siete impazziti?" - il retroscena sulla guerra interna al M5s : tradito: Luigi Di Maio, forse per la prima volta, si ribella alla "macchina" di Davide Casaleggio. Il post sul Blog delle Stelle (sito ufficiale del M5s) sul "complotto dei poteri forti" contro il governo e il "terrorismo mediatico" che metterebbe "a rischio la democrazia come mai negli ultimi 70 an

L’FBI perquisisce casa di Bob Lazar dopo che aveva annunciato di rivelare nuove informazioni sulla vita Aliena : L’FBI perquisisce casa di Bob Lazar dopo che aveva annunciato di rivelare nuove informazioni sulla vita Aliena Il fisico Bob Lazar subisce per l’ennesima volta la perquisizione dall’FBI dopo che aveva annunciato di rivelare al pubblico tramite un suo nuovo programma che sarebbe stato trasmesso in streaming nuove informazioni riguardo la vita extraterrestre. Bob Lazar é diventato famoso per aver scatenato un massiccio ...

Cane sale sul tetto di una casa : il salvataggio tra coccole e croccantini : Singolare intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 dicembre 2018, in via Badini Confalonieri. Una chiamata giunta alla centrale, infatti, aveva avvisato della presenza di un ...

Novara casalmaggiore - risultato live 1-0 - streaming video Rai : 2et - volley - : Diretta Novara Casalmaggiore: info streaming video e tv della partita, prevista oggi nella 13giornata del Campionato di Serie A1.

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate : Ternana avanti - Arzachena sotto in casa! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: sono quattro le partite che giovedì 27 dicembre chiudono la 19giornata, vedremo come saranno aggiornate le Classifiche dei tre gironi.

Risultati Serie B diretta live - il Brescia in casa contro la Cremonese : Risultati Serie B diretta live – La Serie B continua a regalare spettacolo, in arrivo importanti indicazioni. Il turno si apre con due partite interessanti, il Brescia in campo contro la Cremonese, i padroni di casa alla ricerca di punti per la promozione. Nel secondo match in campo Carpi e Livorno, gli ospiti reduci da tre Risultati utili consecutivi ed adesso è alla ricerca di punti per raggiungere la salvezza. Ecco il live delle ...

Poker di furti nel Biellese : a Muzzano un uomo si addormenta sul divano e gli svuotano la casa : Quattro colpi sono stati messi a segno domenica 23 dicembre nella nostra provincia. A Muzzano un 58enne si è addormentato sul divano. Nel frattempo i ladri sono passati dal terrazzo della casa e ...

NBA - risultati della notte : Lakers battuti in casa da Memphis - OKC va ko con Minnesota : Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 99-107 Cosa succede quando una squadra che ha perso le ultime quattro trasferte in fila va sul campo di una che è reduce da sei successi consecutivi tra le mura ...

Risultati Serie D diretta live : il Bari in casa contro il Roccella : Risultati Serie D diretta live – Si torna in campo per il campionato di Serie D, un torneo che regala sempre grande emozioni, tante infatti le piazze prestigiose. Match in trasferta per il Modena che dovrà vedersela con il San Marino, il Cesena davanti al pubblico amico contro il Real Giulianova mentre l’Avellino cerca continuità nel difficile match contro il Latina. Promette grande spettacolo il Girone I, la corazzata Bari ...