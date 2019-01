Il traffico delle spose del Mekong comprate dagli scapoli cinesi

Napoli - la rivolta delle mamme di piazza Carlo III : traffico in tilt : traffico in tilt in piazza Carlo III, per una protesta dei genitori degli studenti della scuola statale primaria e dell?infanzia Dante Alighieri, fortemente danneggiata dalla tempesta che ha...

Camion perde bottiglie di Aperol a Monselice e il traffico va in tilt : i passanti a caccia delle bottiglie : Casse di Aperol per strada e passanti a caccia di bottiglie. La scena si è verificata a Monselice, in provincia di Padova e non si è trattata di una trovata pubblicitaria, ma di un caso fortuito. Alle ore 14, un Camion contenente le casse, nell'affrontare la rotatoria ha fatto cadere una parte del suo carico sulla strada. L'opportunità sarà risultata troppo invitante per gli automobilisti che stavano percorrendo ...