Gli album italiani e stranieri più attesi del 2019

Gli Arctic Monkeys pubblicano i video del backstage dell’album Tranquility Base Hotel & Casino : Il nuovo anno degli Arctic Monkeys è iniziato con un regalo per i fan, che sull'account Twitter dedicato alle news hanno scoperto tre video presi dal backstage dell'album "Tranquility Base Hotel & Casino", l'ultima opera in studio che la band di High Green ha rilasciato l'11 maggio 2018. Alex Turner e compagni non sono nuovi alle sorprese, visto che negli ultimi giorni di novembre avevano pubblicato il singolo in formato 45 giri della title ...

Da David Byrne a Prince - i 15 miGliori album dell anno perché 10 erano pochi : Che la musica di oggi non abbia un centro lo abbiamo detto spesso e il 2018 non ha cambiato questa tendenza. Certo si dovrebbe dire che la trap è il fenomeno planetario più forte, ma anche questo non ...

Nuovo album di Gianna Nannini nel 2019 - Gli auguri di buon anno della rocker che porterà i fan in studio : Conclusa l'esperienza di Amore Gigante, portata nei palazzetti e nei teatri all'aperto per un intero anno, un Nuovo album di Gianna Nannini si prepara a debuttare nel 2019. La rocker senese è da tempo a lavoro su musica inedita, come dimostrano le tante foto e clip apparse sui suoi canali social negli ultimi mesi che la ritraggono in studio insieme a colleghi musicisti in cerca di ispirazione per il Nuovo lavoro. E per concludere l'anno, ...

Al via con Amore dopo amore la raccolta di album di Renato Zero con inediti mai incisi : tutti i dettaGli : La raccolta di album di Renato Zero si avvia con il rilascio di amore dopo amore, disco iconico con il quale ha ottenuto la certificazione diamante e rilasciato nell'ormai lontano 1998. Nell'antologia che parte dal 28 dicembre sono compresi anche alcuni inediti mai incisi e inseriti nelle compilation che concludono l'opera e che arriveranno sul mercato tra luglio e agosto 2019. Si delineano quindi i primi dettagli su quella che sarà ...

Musica 2019 - tutti Gli album in uscita a gennaio : Anno nuovo, Musica nuova: come ogni mese, il venerdì è il giorno delle uscite discografiche. Per gennaio 2019, la selezione degli album in uscita si concentra nella seconda parte del mese, ma con dischi molto interessanti. Tra gli artisti internazionali, arriva il nuovo lavoro di Santana, che dopo anni di silenzio rilascia un nuovo EP di 5 tracce ispirate alla visione del dipinto Mona Lisa al Louvre. Poi ci sono i Backstreet Boys, che ...

Beyoncé : sono stati pubblicati online deGli album non autorizzati : E non è l'unica!

Rihanna : Gli ultimi aggiornamenti sul nuovo album ti renderanno molto felice : Yessa

Selena Gomez - Madonna - Lady Gaga e molti altri : ecco Gli artisti che pubblicheranno un album nel 2019 : La lista è lunga!

'Senza paracadute' - esce il nuovo album di Giovanna D'Angi : tra Gli autori dei brani anche l'avvocato Dacquì : Il nuovo progetto sarà presentato anche dal vivo con diversi eventi in Italia a cura della società Riolo Spettacoli. Loading the player... Caltanissetta, il Movi raccoglie giocattoli in buono stato ...

Top Ten : Gli album che hanno segnato il nostro 2018 : Che però ha fatto già il giro del mondo. Così, se avete versato tutte le lacrime del caso durante la proiezione del docufilm sull'irraggiungibile Amy Winehouse, si sappia che: la voce è quella, ma il ...

Il nuovo album di Carmen Ferreri a marzo 2019 : i primi dettaGli sul progetto : Il nuovo album di Carmen Ferreri è in programma per il prossimo mese di marzo. Ad annunciare il rilascio del nuovo disco ai fan è la stessa artista attraverso un post sui social network pervenuto nella giornata di oggi, sabato 22 dicembre. Carmen Ferreri scrive di avere un regalo in serbo per i suoi fan a pochi giorni da Natale e comunica la pubblicazione del nuovo progetto discografico di inediti per il prossimo 8 marzo. "La sorpresa ...

MiGliori dischi 2018 - ecco i nove album da regalare a Natale – Featuring Joyello : Inauguriamo il periodo natalizio provando a selezionare i nove dischi capaci di fare realmente la differenza in ambito musicale nel 2018. Siccome al sottoscritto piacciono le tradizioni, anche quest’anno, per Natale, ho incontrato il mitico Joyello! All’anagrafe Luciano Triolo, Joyello è un giornalista di provata esperienza, un musicista appassionato ma soprattutto, come amo definirlo io, un musicofilo attento e severo. Joyello su queste ...

Tiziano Ferro a supporto dei fiGli di femminicidio - la raccolta fondi prima del nuovo album : Tiziano Ferro a supporto dei figli di femminicidio: l'artista di Latina condivide sui suoi spazi ufficiali una raccolta fondi a supporto dei figli di Carmela Morlino che in pochi giorni ha già raggiunto la metà della cifra obiettivo della mobilitazione. Tra la lavorazione del nuovo disco di inediti, in programma per l'autunno 2019, il cantante ha comunicato di volersi muovere a sostegno di importanti cause benefiche, tra le quali alcune di ...

Fiorella Mannoia - al via il 'Personale' tour : album - biGlietti - date e tutte le info : Prima tappa a maggio al Teatro Verdi di Firenze, poi in giro per la penisola. L'artista romana torna con un nuovo progetto...