Allusioni volgari social su Alessandra Moretti | è polemica

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Unalegata a espressioni ingiuriose nei confronti della consigliera regionale Pdcoinvolge Stefano Monegato, politico con lunghi trascorsi a Bassano (Vicenza), dove attualmente ricopre il ruolo di consigliere comunale di opposizione. All'interno della pagina Facebook "Bassano Senza Censura", aveva inserito un post nel quale una donna chiedeva il motivo della recente esposizione mediatica disu questioni amministrative che riguardano la citta' del Grappa.A far discutere sono state pesantisessuali, commentate dallo stesso Monegato con giochi di parole e doppi sensi su quella che e' stata definita la "candidata trombata" alle ultime elezioni politiche. I componenti della Giunta bassanese sono per questo arrivati a chiedere le dimissioni immediate di Monegato, da lui stesso respinte.irpSull'argomento e' intervenuta la senatrice Pd ...