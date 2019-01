UR | strada del Gottardo chiusa per caduta sassi

Torino. strada Castello di Mirafiori : pedone ucciso da un pirata della strada : Travolto e ucciso mentre attraversava la strada. Trascinato per almeno 50 metri. Colui che lo ha travolto è fuggito senza

Pirata della strada investe e uccide un pedone a Torino : è caccia all’uomo : L'incidente è avvenuto ieri sera, 31 dicembre, intorno alle 21:15, in strada Castello di Mirafiori, alla periferia meridionale del capoluogo piemontese. La vittima è stata trascinata per una cinquantina di metri.Continua a leggere

Pedaggi autostradali - Aumenti sospesi in gran parte della rete : Stop ai rincari dei Pedaggi nel 2019 in gran parte della rete autostradale. Almeno temporaneamente. L'annuncio era arrivato ieri su Facebook da parte del ministro ai Trasporti, Danilo Toninelli, che insieme agli auguri di fine anno aveva anticipato la sospensione dei "tradizionali" Aumenti di inizio anno sul 90% della rete nazionale. Quest'oggi è arrivata conferma dai diretti interessati, Autostrade per lItalia in ...

Pedaggi autostradali - stop ma solo a tempo ai rincari. Toninelli : niente aumenti nel 90% delle tratte : stop, ma solo per qualche mese, al tradizionale rincaro di inizio anno dei Pedaggi autostradali. 'Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho ...

Pedaggi autostradali - Danilo Toninelli ne fa una buona alla fine dell'anno : "Ho un'importante notizia con cui augurarvi buon anno nuovo. Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei Pedaggi sul 90% delle autostrade italiane". Così

Arriva in Italia l'autostrada elettrica per il trasporto pesante delle merci : Una rete autostradale elettrica per il trasporto 'pesante'. In Europa la sperimentazione è già reale, in Italia sta per cominciare. Alzando gli occhi verso il cielo, e senza salire più di tanto con lo ...

Arrestato in Veneto il pirata della strada che ha ucciso Arturo : Jacopo Granzotto Arrestato l'uomo alla guida del furgone bianco che venerdì pomeriggio ha travolto e ucciso il 17enne Arturo Pratelli. Si tratta di un commerciante di ortofrutta di Solesino, Padova, ...

Torna il vento e la paure per le piante abbattute. strada bloccata tra Calceranica e Valcanover. Problemi in varie parti del Trentino : CALDONAZZO . L'allerta era stata diramata già ieri . I rischi maggiori si sarebbero avuti a partire da questo pomeriggio e difatti ecco che con l'alzarsi del vento cominciano a segnalarsi alcuni ...

Siena - 17enne ucciso da un pirata della strada : interrogata una persona : Proseguono le indagini dei carabinieri per individuare il responsabile dell' uccisione diArturo Pratelli, il 17enne travolto da un furgone alle porte di Siena , il cui conducente è scappato senza ...

Lotta - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali sulla strada di Tokyo 2020 : Il 2018 sta ormai per andare in archivio ed il circuito maggiore della Lotta è andato in letargo già da diverse settimane, perciò andiamo ad elencare i principali eventi internazionali che ci aspettano nel 2019. Dopo i primi mesi in cui andranno in scena diverse kermesse in giro per l’Europa, ad aprile si comincerà a fare maledettamente sul serio con gli Europei Assoluti di Bucarest, in Romania, in cui l’Italia punterà sicuramente ad ...

SOVICILLE - 17ENNE UCCISO DA PIRATA DELLA strada/ Arrestato e interrogato camionista : Siena piange Arturo : SOVICILLE , Siena, , 17ENNE UCCISO da PIRATA DELLA STRADA. Ultime notizie, fermato conducente di un camion bianco: la città piange il suo Arturo Pratelli

Judo - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali sulla strada di Tokyo 2020 : Sono passate due settimane dalla chiusura ufficiale della stagione 2018 del circuito maggiore di Judo, ma è già il momento di proiettarci verso il 2019 andando a ricapitolare il folto programma di eventi che ci aspetta. La prossima stagione sarà fondamentale per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020, infatti il ranking olimpico che assegnerà i pass nelle varie categorie di peso darà più valore ai risultati conseguiti negli ultimi 12 mesi del ...

"Se mi incontrate x strada (ho votato 5stelle) datemi pure una randellata in testa..." : Le resipiscenze sul voto ai Cinque stelle a quanto pare si stanno moltiplicando. E c'è chi lo fa in modo autoironico. Come la elettrice Velia Neri Ragazzi che commentando il post sul terrorismo comparso sul blo delle stelle e poi rimosso ha scritto: "Se mi incontrate x strada (ho votato 5stelle)datemi pure una randellata in testa..."

Bruno Vespa - lo scenario catastrofico sul crollo della Lega nei sondaggi : “A Salvini resta una strada” : Bruno Vespa, lo scenario catastrofico sul crollo della Lega nei sondaggi: Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l’andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in vigore prima delle elezioni Europee. Bruno Vespa sul Quotidiano nazionale prevede il leghista in forte vantaggio su Luigi Di Maio, che fra tre mesi rischia di deludere ...