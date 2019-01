Unicef : oggi nasceranno 395 mila bimbi : ANSA, - ROMA, 01 GEN - Nel primo giorno del nuovo anno nasceranno nel mondo 395 bambini. Lo stima l' Unicef che rileva come un quarto dei nuovi nati verrà al mondo nell'Asia del Sud e, per l'occasione, rivolge un appello alle Nazioni perché rispettino il diritto di ciascun bimbo alla salute e alla sopravvivenza. L' Unicef stima che dalla mezzanotte del ...

Capodanno - Unicef : oggi nel mondo nasceranno 395 mila bimbi : oggi , nel primo giorno del nuovo anno, nasceranno nel mondo 395 mila bambini: lo rende noto l’ Unicef che rileva come un quarto dei nuovi nati verrà al mondo nell’Asia del Sud e, per l’occasione, rivolge un appello alle Nazioni perché rispettino il diritto di ciascun bimbo alla salute e alla sopravvivenza. Secondo la stima dell’ Unicef dalla mezzanotte del primo gennaio nasceranno a Sydney 168 neonati, a Tokyo 310 neonati, ...

Unicef : oggi nasceranno nel mondo 400mila bambini - poco più di mille in Italia che potrebbero vivere fino al 2103 : Mentre un bambino nato in Italia nel 2019 vivrà probabilmente fino al 2103 - la prospettiva di vita più lunga al mondo con Spagna, Giappone e Svizzera - un bambino nato in Sierra Leone potrebbe ...