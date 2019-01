UMBRIA | FERITI LIEVI PER I BOTTI E LE RISSE

umbriacronaca

Capodanno, tre feriti dai botti e un ventenne finito al Pronto soccorso per una rissa. Scontro tra auto, ci sono feriti.

(Di martedì 1 gennaio 2019) PERUGIA " Notte di san Silvestro tranquilla, anche se non sono mancate le solite liti e qualche incendio, subito domato dai vigili del fuoco. Nasi rotti per una furibonda rissa scoppiata in un locale ...