Profumi | make-up e capelli | cosa ci aspetta nel 2019

(Di martedì 1 gennaio 2019) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 1 di Vanity Fair Un cambiamento di mentalità più che di formule: i metodi di produzione diventano eco-friendly, quasi tutti i prodotti sono vegani e hanno oltre la metà di ingredienti naturali o comunque rispettano la biologia di ciascun essere vivente, magari con formule tarate sui valori medici. Nel design e nelle proposte colore, invece, vincono fantasia, contaminazioni e un’attenzione ai look folli.ALLEGRIA E CORAGGIO A cominciare dal Color of the Yeareletto da 20 anni da Pantone: il Living Coral, un salmone carico di arancio, si stima sarà un successo: «Negli anni ’60 era un colore popolare, ogni celebrity di Hollywood aveva almeno un rossetto arancio. Oggi viviamo un revival, soprattutto in Cina, dove si sposa con il sottotono giallo della pelle asiatica», dice Lan Vu, ceo di Beautystreams, società di ricerca sui trend. Oltre ...