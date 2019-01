Ora tocca a noi I millennial salveranno l’aria libera dell’Europa

Di Maio : 'La regola dei due mandati non si tocca - né Ora né mai' : "La regola dei due mandati" per i parlamentari del M5s "non è mai stata messa in discussione e non si tocca. Né quest'anno, né il prossimo, né mai". Lo afferma su Twitter il vicepremier Luigi Di Maio ...

Milano 2019 - gli auguri e l impegno di Beppe Sala 'Felice di quanto fatto - Ora tocca alle periferie' : Il saluto a un 2018 che lo ha reso 'Felice come non mai per quanto sto facendo', gli auguri e i propositi per un 2019 in cui Milano 'non deve fermarsi, ma migliorarsi e accelerare' e le riflessioni di ...

Serie A - è tempo di pausa : Ora tocca alle Coppe. Si riparte sabato 12 gennaio : Il girone di andata della Serie A 2018-2019 è archiviato. Dopo il tour de force finale, con tre giornate di campionato tra il 22 e il 29 dicembre, è tempo di fermarsi. La pausa può far bene a tutti: ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Napoli si salva - Ora tocca al Milan! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite, previste oggi 29 dicembre 2018 per la 19giornata.

Francesco Chiofalo e il tumore al cervello/ Foto - l'incOraggiamento dei fan : 'È toccato anche a me e...' : Francesco Chiofalo e il tumore al cervello. Come sta? La Foto in ospedale assieme alla mamma: 'Ora più che mai ho bisogno di te'

Carrie Fisher - a 2 anni dalla morte dell’attrice il toccante omaggio di Peter Griffin : “Ora il paradiso ha una Principessa” : Carrie Fisher è morta il 27 dicembre del 2016. Diventata famosa nei panni della Principessa Leila, nella saga di Star Wars, Fisher aveva doppiato un personaggio della serie tv I Griffin, la capa di Peter, Angela. E proprio la serie di cartoni animati ha deciso di omaggiare l’attrice statunitense nella puntata in cui Peter dà l’ultimo saluto ad Angela, durante il funerale, ma che nel discorso assume progressivamente l’identità ...

Migranti - nave Sea Watch chiede un 'porto sicuro'. Salvini : 'Ora tocca agli altri' : A bordo dell'imbarcazione dell'Ong 33 Migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato scorso nel Mediterraneo centrale -

Sea watch - a bordo 33 immigrati : "Fateci sbarcare". Matteo Salvini : "Ora tocca agli altri" : Ci sono altri immigrati al largo di Lampedusa ma Matteo Salvini non aprirà i porti: "L'Italia ha aperto il cuore e anche il portafoglio abbondantemente. Ora tocca agli altri" spiega il ministro dell'Interno commentando la richiesta di aiuto dell'Ong Sea watch A bordo della nave ci sono 33 migranti d

Lsu-Lpu - Furgiuele : 'Ora tocca agli enti locali assumere i lavoratori' : «Dopo tanti anni di precariato e di incertezze per tante famiglie calabresi, questo Governo ha dato una vera opportunità di assunzione a tempo indeterminato per 4500 lavoratori. Ho seguito ...

Clima Cop24 - il Wwf : “Dai negoziati Onu alcuni progressi - ma Ora tocca ai Paesi rafforzare i propri impegni” : Alla conclusione della Cop24 sul Clima a Katowice, andata ben oltre i tempi previsti, il WWF accoglie con favore i progressi verso l’adozione di un “Libro delle regole” per rendere operativo l’accordo di Parigi, e anche i segnali di volontà di aumentare le ambizioni venuto dalla Conferenza ONU, ma ancora non siamo al livello di accelerazione dell’azione necessario per affrontare l’emergenza Climatica. “I leader mondiali sono arrivati ...

La Lega continua a crescere e tocca il 32% dei consensi - M5S ancOra in calo : Secondo l'ultima rilevazione condotta dall'Istituto Swg per La7, il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio continua a perdere terreno e cala ancora dell'1,1 per cento scendendo al 26,2 per cento, mentre la Lega di Matteo Salvini si attesta stabile al 32%, ovvero al +6% rispetto agli alleati di governo.continua a leggere

Valle d'Aosta - Lega sfiduciata : Ora tocca agli autonomisti : Sondaggi nazionali in crescita ma per la Lega arriva un primo 'incidente di eprcorso'. L'ex senatore Antonio Fosson, di 67 anni, è il nuovo presidente della Regione Valle d'Aosta. Rappresentante di un ...

Ora tocca all'autostrada Toninelli ammazza un'altra opera pubblica : Il ministro intanto rischia di trovarsi contro il mondo produttivo emiliano e pure i comitati anti Passante, contrari anche al mini allargamento. Sempre che il governo duri abbastanza.

Mercati - Ora tocca alla Bce : riflettori puntati sul summit del 13 dicembre : È considerato un anticipatore del ciclo economico e arriva in una fase molto delicata per l'economia tedesca che, a seguito dei deludenti dati del settore auto di novembre, potrebbe chiudere anche il ...