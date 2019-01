I dischi che usciranno nel 2019

Ennio Morricone - i 90 anni di un maestro che ha venduto 70 milioni di dischi e composto 500 melodie : Ha venduto 70 milioni di dischi, ha composto più di 500 melodie, molte delle quali indimenticabili, per il cinema e anche per la televisione. Perché forse non tutti sanno che Ennio Morricone, plurinominato al premio Oscar conquistato alla carriera nel 2007 per mano di Clint Eastowood e per la colonna sonora di The Hateful Eight nel 2016, con il suo sconfinato talento è stato anche arrangiatore di musica pop italiana degli anni ’60. Il ...