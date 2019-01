Germania | uomo travolge folla con l' auto a Bottrop | 4 feriti

L’Uomo del Giorno : André Schürrle - campione del Mondo nel 2014 con la Germania : André Schürrle è nato a Ludwigshafen am Rhein, il 6 novembre 1990 è un calciatore tedesco, attaccante del Fulham, in prestito dal Borussia Dortmund, e della nazionale tedesca, con cui si è laureato campione del Mondo nel 2014. Esterno offensivo sinistro, può giocare anche come esterno di centrocampo, ala destra o anche da centravanti. Calciatore polivalente nel reparto offensivo, al Magonza è stato sperimentato in ogni ruolo e in ogni ...