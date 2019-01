Fiorentina | primo colpo | ufficializztao Muriel

Calciomercato Fiorentina - ufficiale il primo colpo della sessione invernale : Il club viola ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel , il club viola annuncia ufficialmente l'ingaggio dell'...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale il primo colpo della sessione invernale : Muriel è un nuovo giocatore viola : Il club viola ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel, il club viola annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante colombiano, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. LaPresse/Valerio Andreani Battuta dunque la concorrenza del Milan, che si era interessato all’ex Samp per le sue caratteristiche da ...

I giocatori della Fiorentina hanno inaugurato a Prato il primo Punto luce di Save the Children : Prima del taglio del nastro del nuovo spazio di 800 metri quadrati dove bambini e ragazzini dai 6 ai 16 anni faranno attività ogni pomeriggio, sono arrivati i giocatori Federico Chiesa, Vitor Hugo, ...

Fiorentina - nel calciomercato di gennaio si muoverà con prudenza : Diawara primo obiettivo : Con il calciomercato invernale alle porte, oggi ci occupiamo dei movimenti in entrata ed in uscita della Fiorentina, che gli addetti ai lavori pronosticano tra le società più attive nel mercato di riparazione. Fiorentina: l’ideale sarebbe acquistare 3 giocatori Dopo 16 giornate del nostro campionato sono chiare le esigenze tecnico-tattiche di mister Pioli. Alla Fiorentina manca un’alternativa a Simeone, capace di giocare anche assieme ...

Pagelle/ Fiorentina Juventus : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 14giornata - primo tempo - - IlSussidiario.net : Le Pagelle di Fiorentina Juventus: i voti a tutti i protagonisti della partita giocata all'Artemio Franchi per la 14giornata del campionato di Serie A.

Calciomercato Fiorentina - è fatta per il primo innesto di gennaio : arriva Ackermann : “ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Bollklubben Häcken per il trasferimento, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Kevin Robert Ackermann, centrocampista. Ackermann è nato a Oskar Fredr (Svezia) il 24 maggio del 2001, firmerà un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2021 e nei prossimi giorni sarà a Firenze per svolgere le visite mediche“. E’ ...

Frosinone-Fiorentina diretta live : finisce il primo tempo allo Stirpe : Frosinone-Fiorentina diretta live – La gara dello Stirpe tra Frosinone e Fiorentina apre la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Longo deve rinunciare a Ciano, fermato in settimana da un problema muscolare, e sceglie Vloet a supporto del tandem Campbell-Ciofani. Tra i viola, nessuna sorpresa rispetto alla formazione pronosticata alla vigilia. Gerson vince il ballottaggio con Fernandes; in attacco, Pjaca parte ...

Serie A Fiorentina - Chiesa cerca il primo gol con le big : In un periodo avaro di soddisfazioni i viola, e Chiesa, hanno una ghiotta occasione per invertire il trend negativo [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT-...