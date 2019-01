Everton-Leicester 0-1

Premier : colpo Leicester in casa dell' Everton : LONDRA - Il Leicester inizia bene l'anno vincendo in trasferta nel primo match del 2019, quello che ha aperto la 21ª giornata della Premier . Le Foxes hanno battuto l' Everton 1-0 grazie ad un ...

Pronostico Everton vs Leicester City - Premier League 1-1-2019 e Analisi : Premier League, 21^ giornata, Analisi e Pronostico di Everton-Leicester City, martedì 1 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Everton-Leicester City, martedì 1 gennaio. E’ il primo posticipo del 2019 in Premier e a Goodison Park si prevedono emozioni e spettacolo. L’Everton non vuole deludere e sa bene che tra le mura amiche ha sempre sfoderato ottime prestazioni. La classifica è buona e una vittoria potrebbe ...