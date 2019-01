De Laurentiis | ' Un felice 2019 ricco di gioie e soddisfazioni a tutti i tifosi del Napoli

Napoli - De Laurentiis felice : “Milik è un bel regalo sotto l’albero. Bilancio? Dovevamo perderne 8 - invece…” : Il presidente del Napoli ha parlato della stagione in corso, esprimendo la propria soddisfazione per l’esplosione di Milik Il secondo posto in campionato, ma l’eliminazione dalla Champions League: un boccone troppo amaro per poterlo digerire con facilità. Il Napoli guarda però avanti con fiducia, concentrandosi adesso sullo Zurigo, avversario assegnato dall’urna di Nyon per i sedicesimi di finale. LaPresse – P.G. ...