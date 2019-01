ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Il gran discorso di Mattarella gli italiani lo hanno capito. Lo pubblichiamo, con qualche nota interpretativa di @Salvator… - stefano_70_ : RT @ilfoglio_it: Il gran discorso di Mattarella gli italiani lo hanno capito. Lo pubblichiamo, con qualche nota interpretativa di @Salvator… - anna_gandolfi : RT @ilfoglio_it: Il gran discorso di Mattarella gli italiani lo hanno capito. Lo pubblichiamo, con qualche nota interpretativa di @Salvator… - LelloForlini : Così governa un presidente. Il gran discorso di Sergio Mattarella gli italiani lo hanno capito. Lo pubblichiamo, c… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Roma. Circondato da un cosmo in cui politici afflitti dall'ansia dell'esistere si affacciano anche più volte al giorno dal virile balcone di Facebook per eruttare parole come comignoli, Sergio ...