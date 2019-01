Botti | sposta petardo | genitali ustionati

Botti - sposta petardo che esplode : ustionato ai genitali : Un 39enne di Martina Franca è rimasto ferito gravemente ai genitali e ad una mano per l’esplosione di un petardo che aveva trovato per strada e che ha spostato. L’uomo è stato prima trasportato d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata di Taranto e poi trasferito nel centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi dove è stato sottoposto a cure. E’ tutt’ora ricoverato a Brindisi con una prognosi di ...