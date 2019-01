Botti Capodanno | gravi un ragazzo a Milano e una donna in Campania

Botti di Capodanno - a Milano un 23enne perde un avambraccio. 37 feriti a Napoli Una 36enne è in fin di vita a Benevento : E’ stata festa nelle piazze di tutta Italia per l’inizio del nuovo anno. Nonostante i divieti, non sono mancati incidenti legati all’uso dei Botti. In provincia di Milano un giovane di 23 anni è in gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato le mani e ferito volto e testa. Il giovane, sottoposto a un intervento chirurgico nella notte, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale milanese di Niguarda e ha ...

Botti di Capodanno : petardo in casa lanciato da una finestra - è divampato un incendio : Dieci persone, tra cui cinque bambini, che si trovavano una palazzina di via Forte dei Cavalleggeri a Livorno sono state soccorse verso le 2 dai volontari del 118, e alcune di loro trasferite a scopo precauzionale in ospedale per lieve intossicazione da fumi, a causa di un piccolo incendio di materiale in un corridoio condominiale dell’edificio. Le fiamme immediatamente spente, spiegano i vigili del fuoco, probabilmente sono state ...

GIUGLIANO - FURTO IN BANCA CON BOMBA CARTA/ Banditi sfruttano Botti Capodanno e sradicano bancomat : GIUGLIANO, FURTO in BANCA con BOMBA CARTA: Banditi sfruttano i botti di Capodanno per coprire il rumore dell'esplosione: bancomat recuperato, un arresto.

Botti di Capodanno - in tutta Italia sembra un bollettino di guerra : amputazioni e feriti da Matera a Bardonecchia : In tutta Italia, quello dovuto ai Botti di Capodanno, sembra un vero e proprio bollettino di guerra. In Basilicata è di sei feriti, dei quali nessuno grave, il bilancio della notte scorsa che, con una grande festa di piazza, ha segnato l’ingresso di Matera nell’anno da Capitale europea della Cultura 2019 che sarà ufficialmente inaugurato il 19 gennaio prossimo. Ieri la città dei Sassi ha ospitato prima la 51/a Marcia nazionale per la ...

Botti Capodanno - gravi un ragazzo a Milano e una donna ad Avellino : Botti Capodanno, gravi un ragazzo a Milano e una donna ad Avellino Nel Napoletano si contano 37 feriti, tra loro un 12enne che ha perso un dito e una 37enne. Nel Milanese un giovane gravemente ustionato dall’esplosione di un petardo. Gli interventi dei vigili del fuoco per Botti e incendi sono stati 658 in tutta ...

