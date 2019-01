Attacco agli stranieri in Germania | 5 feriti anche un bimbo

Rossi all'Attacco del Governo : 'Nella manovra tagli a scuola e università' : Cultura e scienza possono attendere. Sapevamo che questo Governo è nemico della competenza e purtroppo ne abbiamo avuto conferma'. 'Eppure - ricorda il governatore - la conoscenza è il primo dei ...

Berlusconi all'Attacco della Manovra : 'Questa legge danneggia i giovani - ruba agli anziani - punisce chi fa il bene' : Questa legge di bilancio - che nessun governo serio avrebbe potuto presentare - è il logico coronamento di una politica economica che ha già impoverito i risparmi degli italiani, ha creato sfiducia ...

OSCAR 2018 – L’emozione dell’anno è… La top 5 : un oro iperuranico - una battaglia campale e un Attacco da fenomeno : Il 2018 ha regalato grandi emozioni agli appassionati di sport, l’Italia si è resa protagonista di una stagione sostanzialmente positiva e non sono mancati i momenti in cui esaltarsi, istanti in cui ci siamo emozionati e in cui il cuore ha palpitato più del normale, in cui siamo sobbalzati sul divano per un gesto sportivo fuori dal comune compiuto da un nostro portacolori. La redazione di OA Sport ha selezionato cinque emozioni ...

Sergio Mattarella - l'Attacco ai sovranismi : 'Il vuoto politico in Europa mette a repentaglio il progresso' : E infine: 'Non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti umani: per essere più sicuro il mondo ha bisogno di equità e di libertà'.

Cagliari-Napoli alle 18 La Diretta In Attacco c'è Milik - in panchina Insigne - Mertens e Callejon : Il Cagliari torna in campo quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 dopo il rocambolesco pareggio casalingo con la Roma della settimana scorsa raggiunto in 9 contro 11, e forte dei 6 punti che ...

Cagliari-Napoli probabili formazioni. Novità in Attacco. Meret in panchina : Cagliari-Napoli probabili formazioni. Ancelotti prepara il turnover. Si annunciano Novità in attacco. Meret in panchina, Ospina titolare. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Carlo Ancelotti in vista di Cagliari-Napoli . In difesa spazio a Hysaj e Ghoulam in luogo di Mario Rui e Albiol . A centrocampo resta fuori Fabian Ruiz per ...

Manovra - Lega all’Attacco dell’ecotassa. Garavaglia : “Governo dice no”. Modifica per togliere anche gli incentivi al green : La Lega va all’attacco dell’ecotassa. Un emendamento alla Manovra del Carroccio propone lo stop non solo all’imposta sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che nel frattempo smentisce la posizione della sua parigrado in quota M5s, Laura Castelli, e ribalta la posizione del governo: “Come esecutivo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, ...

Il Milan ha una pazza idea per l'Attacco : a sorpresa spunta Quagliarella : Leonardo è stato chiaro: Zlatan Ibrahimovic non tornerà al Milan nel mercato di gennaio. Il dirigente brasiliano ha chiuso definitivamente la porta in faccia allo svedese e ha spento così i sogni dei ...

Calciomercato Milan - pazza idea Quagliarella per l’Attacco : Calciomercato Milan, Leonardo alla ricerca del profilo giusto per i rossoneri in vista della sessione di mercato invernale Calciomercato Milan, dopo le rivelazioni di Leonardo nella giornata di ieri, emergono ulteriori novità in merito alle mosse rossonere per gennaio. Ibrahimovic non arriverà, ha dichiarato il ds Milanista, ma la società è al lavoro per l’acquisto di un centravanti da aggiungere alla rosa. Ebbene, secondo quanto ...

Cagliari-Roma LIVE - le scelte degli allenatori : Maran cambia in Attacco - difesa titolare per i giallorossi : Cagliari-Roma LIVE – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-1-2 in cui Joao Pedro arretra il suo raggio ...

Cagliari-Roma - le formazioni ufficiali : Maran rivoluziona l’Attacco - conferme per Di Francesco : Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. Maran arretra la posizione di Joao Pedro e schiera Farias accanto a ...

Attacco talebano a Gazni - costretto a fuggire il bambino afghano a cui Messi regalò la propria maglia : Il piccolo Murtaza Ahmadi ha dovuto lasciare la propria casa insieme alla propria famiglia per via di un Attacco talebano Il bambino afgano di sette anni, diventato famoso, per indossare una maglia di Lionel Messi fatta con una busta di plastica è dovuto fuggire dalla sua casa nella provincia di Gazni dopo un Attacco talebano, come ha confermato la sua famiglia oggi alla dpa. La Presse/ REUTERS Il piccolo Murtaza Ahmadi e la sua famiglia ...

Indennizzi agli sfollati - proteste e dubbi Picciocchi sotto Attacco : tempi stretti : Chi non accetta le condizioni stabilite rischia di perdere il 10% del valore dell’indennizzo: «Lo prevede la procedura di esproprio», dice Piciocchi. La protesta: «È un ricatto»

Attacco hacker agli hotel Marriott : a rischio 500 milioni di ospiti : ... abbiamo preso provvedimenti per rimuoverla', ha denunciato la catena alberghiera più famosa al mondo. Nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri di passaporto, data di nascita, arrivo e ...