Aeroporto | Catania batte Comiso 68 a 1

Una nuova notte di scosse a Catania : Aeroporto operativo : Vigilia di Capodanno con la presenza costante del terremoto nel Catanese. Infatti non si ferma l’attività sismica sull’Etna con altre

Eruzione Etna : colonna di cenere e gas - l’Aeroporto di Catania è operativo : Prosegue l’Eruzione sull’Etna, iniziata durante la vigilia di Natale anche se con un calo nell’energia: dai crateri sommitali si innalzano colonne di gas e cenere lavica, legata all’attività stromboliana dei crateri. Nessun impatto al momento sull’attività dell’aeroporto internazionale di Catania che è aperto ed operativo. L'articolo Eruzione Etna: colonna di cenere e gas, l’aeroporto di Catania è ...

Etna - eruzione e terremoti : Aeroporto di Catania pienamente operativo : Prosegue l’eruzione dell’Etna, come anche l’intensa attività sismica che nella notte ha prodotto un terremoto magnitudo 4.8: la situazione al momento non ha alcun impatto sull’attività dell’aeroporto internazionale di Catania, che è pienamente operativo. L'articolo Etna, eruzione e terremoti: aeroporto di Catania pienamente operativo sembra essere il primo su Meteo Web.

