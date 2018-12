Risparmiatori truffati Sempre in attesa di un atto governativo per essere indennizzati

Banche - arriva la norma per Risparmiatori truffati : La notizia riguarda i truffati dalle Banche, quelli scesi in piazza per mesi dopo aver perso gran parte dei loro risparmi. La Commissione Bilancio alla Camera, infatti, oggi ha votato all'unanimità l'emendamento alla manovra che permetterà anche ai risparmiatori truffati di fare causa agli istituti bancari anche se otterranno il risarcimento.Il via libera alla modifiche del testo della legge di Bilancio è arrivato dopo diverse discussioni e la ...

Popolare Vicenza - al via il processo a Gianni Zonin. I Risparmiatori : “Noi truffati - vogliamo indietro i nostri soldi” : Dopo la chiusura delle udienze filtro, il processo per il collasso della Banca Popolare di Vicenza, nota come BpVi, entra nella fase del dibattimento. Ieri mattina nella città del Palladio poco prima che i giudici aprissero i lavori dell’aula, un gruppo di trecento “risparmiatori azzerati”, principalmente azionisti o ex azionisti colpiti dal crollo del valore azionario di BpVi, oggi fallita e poi assorbita in Banca Intesa, ha ...

Truffati banche - possibili altri 2 - 5 miliardi di euro per il fondo Risparmiatori : A spiegarlo è lo stesso sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, secondo cui la finalità di tale sforzo aggiuntivo è quello di rafforzare la dote finanziaria utile per aumentare la percentuale ...

Manovra : 2 - 5 miliardi per i Risparmiatori truffati - ma Mattarella frena : È quanto ha dichiarato Massimo Bitonci, sottosegretario all'Economia, il quale ha poi aggiunto che "il ristoro del 30%, che non ha eguali in Europa, deve essere considerato un acconto. Già oggi sono ...