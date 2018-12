Maltempo | stop ai collegamenti via mare Termoli-Tremiti

Meteo - da venerdì tregua dal Maltempo sull’Italia e stop al freddo : Dopo le residue piogge che insisteranno nella giornata di giovedì, da venerdì e per tutto il prossimo weekend le previsioni Meteo indicano tempo generalmente più asciutto anche se con poco sole ma soprattutto più caldo, con una nuova risalita delle temperature che in alcune zone saranno anche superiori alla media stagionale.Continua a leggere

Maltempo : neve a Bologna - stop alle consegne dei riders : “La pizza, il sushi o l’hamburger possono attendere“: i riders di Bologna si sono mobilitati in seguito alla forte nevicata che ha imbiancato la città. Ieri sera due piattaforme per l’ordinazione del cibo a domicilio hanno deciso, su richiesta di riders Union Bologna , di sospendere le consegne : si tratta di Sgnam e MyMenù, firmatarie della Carta di Bologna sulla tutela dei diritti dei ciclofattorini. Maltempo e neve a ...

Maltempo Calabria : binari allagati - stop di treni sulla linea Tirrenica : stop temporaneo alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Gioia Tauro e Palmi, sulla linea Lamezia Terme–Reggio Calabria , per l’allagamento dei binari causato dalle abbondanti precipitazioni che stanno interessando la parte Tirrenica della Calabria . In corso la ricognizione della linea con l’ausilio di un carrello. Appena terminata, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) inizieranno le operazioni di ...

Maltempo Lazio - franna sulla strada Subiaco-Jenne : stop alle auto : Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Roma. A Subiaco, in seguito a una frana avvenuta la notte scorsa in prossimità del monastero benedettino, è stata chiusa la strada che collega con i monasteri benedettini di Subiaco (Roma), dove si è verificato un rilevante movimento franoso. La chiusura è stata disposta a partire dall’intersezione con la SR411. Tecnici di Comune di Subiaco e della Città Metropolitana, in collaborazione ...