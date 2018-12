' la crisi non è terminata' Aosta - A scriverlo il Presidente Dominidiato | Da

I giornali britannici si stanno occupando di una crisi dei migranti che non esiste : Negli ultimi tempi sono aumentati gli sbarchi di piccole imbarcazioni nella Manica, ma i numeri restano irrisori

Diventare ottico : un mestiere che non conosce crisi : Al contrario di quello che si potrebbe pensare, fare l’ottico è un modo per ottenere grandi soddisfazioni, ma soprattutto per

crisi Milan - flop anche a Frosinone : Gattuso rischia con la Spal : La Gazzetta dello Sport scrive che contro la Spal non basterà vincere, bisognerà anche convincere. I 3 punti ritrovati potrebbero non salvare il mister, se non accompagnati da una buona prestazione ...

Il Napoli si scopre sull’orlo di una crisi di nervi (i buu razzisti non bastano a spiegarla) : Il Napoli perde la testa e la partita Il Napoli perde la testa e la partita. All’80esimo di Inter-Napoli scopriamo incredibilmente e inaspettatamente una squadra sull’orlo di una crisi di nervi. Koulibaly ferma Politano con una mano sulla spalla. È ammonizione, non è ammonizione? Mazzoleni lo ammonisce. Poco importa. Koulibaly era diffidato ma tra tre giorni c’è il Bologna non il Real Madrid. Koulibaly, lo spiega Ancelotti nel ...

Frosinone-Milan 0-0 : la crisi continua : Il Milan non esce dalla crisi: col Frosinone finisce 0-0. I rossoneri partono bene ma non trovano il gol: al 3' Cutrone non inquadra la porta sulla palla dentro di Calabria, al 18' Castillejo colpisce ...

Teresa Cilia e la foto con Salvatore Di Carlo : crisi passata - “Ciò che Dio unisce - l’uomo non può separare” : Teresa Cilia ha sorpreso i suoi fan pubblicando su Instagram una foto in cui bacia il marito Salvatore Di Carlo. Lo scatto ha suscitato l’entusiasmo delle tantissime persone che la seguono. In molti, infatti,... L'articolo Teresa Cilia e la foto con Salvatore Di Carlo: Crisi passata, “Ciò che Dio unisce, l’uomo non può separare” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Così l'Europa è riuscita a non far scoppiare la crisi chiamata Italia : Nel caso Italiano come quello greco, per la Commissione quello che conta sono "i saldi", a prescindere dagli effetti di una manovra di bilancio sull'economia e sul lungo periodo. Juncker e i suoi ...

Così l’Europa è riuscita a non far scoppiare la crisi chiamata Italia : Bruxelles. Il governo guidato da Giuseppe Conte ha capitolato di fronte alla Commissione europea e alle regole del Patto di stabilità e crescita, ma la squadra di Jean-Claude Juncker ha fatto del suo meglio per evitare di far esplodere un conflitto maggiore con l’Italia per il timore di conseguenze

Satta-Boateng è crisi. Melissa non indossa più la fede? : Melissa Satta , tre mesi fa, aveva chiamato a raccolta i tifosi del Sassuolo ad abbonarsi allo stadio : 'Ci siamo io e Federica Nargi, un motivo in più per abbonarsi al Sassuolo. E quando ricapita un'... noadsense

Mediaset - la crisi economica e di ascolti continua a portare cambiamenti : Tika Taka rischia di chiudere. Pardo : “Se non ci vediamo a gennaio - ci vediamo a Ponza” : La crisi economica e di ascolti non risparmia Mediaset, i vertici del Biscione non a caso hanno deciso di razionalizzare i costi in un momento delicato. Da qui la promozione in prime time su Canale 5 di una nuova versione di Domenica Live con Barbara D’Urso, sei speciali low budget di Uomini e Donne di sera e la registrazione in Polonia di Chi vuol essere milionario?. A rischiare ora lo stop sarebbe Tiki Taka, il talk show calcistico ...

Asia Argento : “Con Corona ci siamo visti quattro volte. Ma non parlerei di ipocrisia nel nostro caso” : Maxim sceglie Asia Argento per la cover di questo mese e l’attrice si racconta al direttore, Claudio Trionfera. Doverosi alcuni passaggi sul #metoo e su questo suo difficile periodo, un periodo nel quale Asia ha perso il compagno Anthony Bourdain, in tragiche circostanze. A proposito di “amore”, la figlia di Dario non usa questo termine per descrivere la storia con Fabrizio Corona: “Ci siamo visti 4 volte ed è esploso il ...

Di Battista : «L'azienda di famiglia è in crisi - non viene pagata neanche mia sorella. Berlusconi mi provoca» : Parliamo dello stesso giornale che mesi fa intitolò in prima pagina: `Furbata Di Battista, si ritira dalla politica ma piazza il padre in Parlamento´. Lo stesso giornale che l'anno scorso diede ...

Di Battista - Il Giornale : “Debiti della srl di famiglia”. Lui : “Azienda in crisi. Tra i dipendenti non pagati anche mia sorella” : “Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L’azienda ha avuto difficoltà a pagare puntualmente i 3 dipendenti (tra cui mia sorella). Ciononostante l’azienda tira avanti, così come tante altre”. Alessandro Di Battista risponde con un post su Facebook all’articoo pubblicato oggi da Il Giornale che parlava della Di.Bi Tec. S.r.l., ...

La Roma batte il Genoa 3-2 ma non la crisi - Di Francesco respira : È passata la nottata, parafrasando Eduardo De Filippo: era tutto pronto per un doloroso esonero, quello di Eusebio Di Francesco da parte della Roma, insoddisfatta dopo prestazioni a dir poco inquietanti come quelle di Bologna, Cagliari, Plzen o, tra le mura amiche, con Chievo e Spal. Di Francesco e prospettive difficili per la Roma nel 2019 La Roma resta dietro in classifica pur vincendo. È ora al sesto posto in compagnia del Sassuolo sorpresa ...