Il leone fugge dal recinto e uccide 22enne assunta 10 giorni prima

leone fugge da recinto e uccide giovane stagista di uno zoo : Un Leone ha attaccato e ucciso una giovane donna che lavorava in uno zoo nella Carolina del Nord: lo ha reso noto ieri il Conservators Center statunitense. “Il Conservators Center è devastato dalla perdita di una vita umana oggi. Mentre una squadra guidata da un guardiano professionista stava pulendo una gabbia, uno dei leoni è riuscito a fuggire dall’area in cui era rinchiuso ed è entrato nello spazio in cui si trovavano gli uomini, ...