Houston | bimba di 7 anni uccisa in una sparatoria nel parcheggio di un supermercato

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Terribile tragedia negli Stati Uniti, precisamente a, dove unadi soli 7è rimastain unaavvenuta in un. L'area di sosta serve un ipermercato della nota catena americana Walmart. La piccola si trovava con la sua mamma e altri bimbi in auto, quando da un camion di colore rosso sono partiti alcuni colpi di arma da fuoco, che hanno colpito la bambina, che è poi deceduta. La madre è rimasta ferita ad un braccio. Immediatamente sul posto si è recata la polizia e i soccorsi, che hanno trasferito la madre in ospedale per le cure necessarie, per sua figlia purtroppo non c'è stato nulla da fare.Il killer è fuggito, ricerche in corso Dopo aver compiuto il misfatto il killer si è dileguato, sempre a bordo del mezzo di colore rosso, facendo perdere le sue tracce. Gli inquirenti stanno cercando in tutti i modi di rintracciarlo. Secondo quanto ...