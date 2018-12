Fuochi d' artificio e feste in strada | è già 2019 a Samoa e in Nuova Zelanda

Arrivano dal Canada i Fuochi d’artificio silenziosi per proteggere gli animali : Dalla città di Banff, nel cuore delle Montagne Rocciose, Arrivano fuochi d'artificio che non esplodono e non spaventano gli animali.Continua a leggere

Campidoglio : a Capodanno vietati botti e Fuochi d’artificio : Roma. Ordinanza sindaca per tutelare l’incolumità dei cittadini e garantire la sicurezza negli eventi di piazza. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Il provvedimento prevede il divieto assoluto di usare materiale esplodente come fuochi artificiali, razzi e giochi pirotecnici: sarà in vigore dalle 00.01 del 31 ...

San Silvestro con spettacoli e fantasmagorici Fuochi d'artificio in musica a Cervia e MiMa : Lunedì 31 Dicembre 2018 - Cervia "Big Bang Capodanno sotto la Torre": grandi fuochi d'artificio a Cervia È tutto pronto a Cervia Milano Marittima per festeggiare in grande stile il 31 dicembre, San ...

Fuochi d'artificio silenziosi della genovese Setti Fireworks : bellissimi - Video : Alcuni sostengono che i Fuochi artificiali silenziosi vadano bene solo per piccoli-medi spettacoli. Tuttavia, nei mesi scorsi alcuni sindaci statunitensi e canadesi hanno organizzato eventi con ...

Settimo - vendevano botti senza licenza : sequestrati 270 chili di Fuochi d'artificio : Maxi-sequestro di botti venduti in maniera illegale a Settimo Torinese. I Carabinieri, durante un servizio di controllo preventivo, hanno trovato in un magazzino presso un centro commerciale circa 270 ...

Capodanno sicuro - a Roma divieto di botti e Fuochi d'artificio : sindaco firma l'ordinanza : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Il provvedimento prevede il divieto ...

A Viterbo vietati botti e Fuochi d'artificio 'a tutela delle persone e degli animali'. Pesanti le sanzioni : È inoltre vietato condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati'. Pesanti le multe per chi non rispetterà. Ai trasgressori ...

Vietati i Fuochi d'artificio e petardi : È inoltre vietato condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa ...

Capodanno : a Milano polizia locale sequestra 250 chili di Fuochi d'artificio (2) : (AdnKronos) - Nei giorni successivi sono stati effettuati sequestri anche in altri esercizi commerciali. Tra gli altri, sono stati ritrovati 106 pezzi di materiale pirotecnico illegale, sempre in zona Paolo Sarpi, che hanno comportato una sanzione amministrativa per l’esercente di 2.120 euro. “Dai c

Capodanno : a Milano polizia locale sequestra 250 chili di Fuochi d'artificio : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - La polizia locale di Milano ha sequestrato in diverse operazioni oltre 250 chilogrammi di materiale pirotecnico illegale o detenuto in luoghi non idonei. L’unità antiabusivismo ha denunciato due gestori di un negozio in via Carlo Dolci, in zona San Siro, per vendita di

La truffa di fine anno del fioraio : nascosti tra le rose 205 Fuochi d'artificio per Capodanno : Un fioraio di San Sebastiano al Vesuvio, Salvatore Sorrentino, 32enne, già noto alle forze dell?ordine, è stato sorpreso dai carabinieri della locale stazione a detenere...

Cantina era polveriera Fuochi artificio : ANSA, - TORINO, 30 DIC - Una vera e propria polveriera, pronta ad esplodere, è stata scoperta dai carabinieri nelle cantine di un condominio di Moncalieri , Torino, , dove i militari hanno sequestrato ...

Fuochi d'artificio e botti di Capodanno : divieto anche a Mesagne : Mesagne - A due giorni dalla notte di san Silvestro, anche il sindaco di Mesagne, Pompeo Molfetta, vieta l'accensione di botti e Fuochi pirotecnici nel territorio comunale. Lo fa tramite un'ordinanza ...