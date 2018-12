Auto elettriche | in Olanda torppa velocità e fioccano le multe

Auto elettriche : accordo Renault-Jmcg : accordo tra il gruppo Renault e Jmcg nel settore dei veicoli elettrici sul mercato cinese. Lo annunciano i due costruttori Automobilistici in una n...

Tesla annuncia colonnine per le Auto elettriche in tutta Europa nel 2019 : Elon Musk svela il progetto di Supercharger: i suoi veicoli potranno viaggiare senza problemi di autonomia. Ma i nuovi standard potrebbero aprire prospettive anche alle vetture green di altri marchi

Le 10 Auto elettriche più attese del 2019 : Non ci sono dubbi, il 2019 sarà l'anno delle auto elettriche. Sono davvero tanti i modelli attesi sul mercato, di vare dimensioni e con prezzi per tutte le tasche. Dai grandi SUV premium alle compatte per la città, passando per i crossover di medie dimensioni, ce n'è davvero per tutti i gusti. Dopo anni di listini immobili e novità col contagocce, dunque, molte case automobilistiche si apprestano a lanciare i primi prodotti a emissioni zero, ...

Ecobonus - le regole definitive : le Auto elettriche e ibride con gli incentivi : Premiate fino a 6.000 euro le macchine a bassa emissione (fino a 70 g/km di CO2) che non superano i 50 mila euro Iva esclusa. Quindi niente Tesla e le altre ecologiche di superlusso

Auto : ecco la nuova Volkswagen ID - renderà popolari le elettriche e rientrerà nell’ecobonus [GALLERY] : 1/8 ...

Auto elettriche - Solo una su cinque è comprata dai privati : Obiettivamente 6 mila euro non sono pochi. Anche se, in percentuale, saranno molto diluiti, per esempio, rispetto ai 5 mila euro di cui molti acquirenti di Auto a metano, grazie alla rottamazione, beneficiarono nel 2009, ultimo anno della tornata di incentivi 2007-2009 varata dallallora governo Prodi. Diversamente da quanto accadde dieci anni or sono, però, ad approfittare del bonus previsto dallemendamento alla legge di bilancio per le Auto ...

Enel e Formula E - l'innovazione tutta italiana nelle ricariche rapide per le Auto elettriche : La prima storica tappa dei mondiali di Formula E a Roma ha segnato un momento epocale per l'evoluzione tecnologica del settore elettrico applicato all'automobilismo. Dietro lo spettacolo dei bolidi ...

Manovra - Dell'Orco : 6 mila euro per Auto elettriche e 5 mln per colonnine ricarica : Si continua a parlare di ecotassa , parte integrante della Manovra . Secondo le ultime dichiarazioni di Michele Dell'Orco , Sottosegretario delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarebbe pronta la "...

Ecobonus per le elettriche : ecco quali Auto ne beneficeranno [FOTO] : ecco una carrellata della auto elettriche più interessanti che usufruirebbero dell’incentivo economico per l’acquisto Se il Governo dovesse confermare l’Ecobonus per le elettriche, con un incentivo economico per l’acquisto di un modello nuovo pari a 6.000 euro, il mercato delle vetture a zero emissioni potrebbe subire un’impennata. Cerchiamo quindi di capire quali sono i modelli più appetibili dotati di trazione elettriche che potrebbero ...

Ecobonus : ecco le Auto elettriche e ibride da comprare con gli incentivi : Quindici auto che hanno diritto al contributo governativo, con sconto variabile fra i 1.500 e i 6.000 euro. Dalle supersportive alle citycar ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche

Ecotassa - arriva la stangata per Suv e Auto extralusso : incentivi per le vetture ibride o elettriche : In una fase in cui l'economia appare in progressivo rallentamento, ciò che servirebbe è un concreto supporto del governo alle nostre aziende, alle nostre imprese più rappresentative'.

Manovra - la Lega : via ecotassa e anche incentivi per Auto elettriche : In attesa dell’esito della trattativa a Bruxelles, Lega e M5S ai ferri corti sulle misure per ridurre il deficit. Giorgetti: reddito cittadinanza rischia di alimentare il lavoro nero, se non si realizza contratto si torni al voto. Di Maio: contratto l’ho firmato con Salvini, andiamo avanti...

Auto elettriche - arriva “FastCharge” : un grande passo verso il futuro [GALLERY] : 1/5 ...

Bertone ritorna con 5 Auto elettriche made in Italy : Dianchè GT Cube Lo storico marchio Bertone torna in vita e lo fa con un interessante progetto che ha come obiettivo quello dell’introduzione sul mercato di auto elettriche per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ma non solo. Protagonista di questo nuovo tentativo di rilancio è la Equiventia Capital Partners (ECP) con sede a Padova, società italiana che opera nel settore degli investimenti industriali avanzati, la quale ha affidato alla ...