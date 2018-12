Tutte le 33 persone premiate da Mattarella perché “esempio” di civiltà

Tutte le 31 persone premiate da Mattarella perché “esempio” di civiltà : Il presidente della Repubblica ha premiato fra gli altri la donna napoletana che ha difeso un giovane pakistano da insulti razzisti e l'ambulante marocchino che ha soccorso una donna aggredita a Crotone

Tap - centinaia di persone manifestano in Salento : "No a Tutte le grandi opere inutili" : Il sit in si svolge in contemporanea con quelli organizzati in altre città d'Italia contro le grandi opere e in difesa del pianeta

Giornata internazionale delle persone con disabilità 2018 : Tutte le iniziative in Italia - Sky TG24 - : Un confronto a Palazzo Chigi tra il premier Conte, il ministro Fontana e le principali federazioni delle associazioni che operano per le persone diversamente abili. Il Mibac organizza percorsi ...

Migranti - sbarcate Tutte le 264 persone arrivate a Pozzallo : Migranti, sbarcate tutte le 264 persone arrivate a Pozzallo Il barcone è arrivato in porto trainato da un peschereccio. Inizialmente sono scesi donne e bambini, poi le operazioni sono proseguite per motivi di sicurezza. Il sindaco a Sky tg24: è un miracolo che siano arrivati qui. Salvini accusa Malta: li ha abbandonati in ...

Giorgetti : "Al Coni c'è una anomalia : al vertice Tutte persone iscritte al Circolo Aniene" : Perché non mi dite che negli ultimi 40 anni al Coni ci sono stati tutti angioletti e nella politica invece solo i cattivi: è una favoletta a cui non credo". "Io - ha poi concluso il sottosegretario - ...

Incidente Macao - il messaggio di Mick Schumacher : “faccio i miei auguri a Tutte le persone ferite” : Il pilota tedesco ha chiuso al quinto posto la Coppa del Mondo di F3 a Macao, caratterizzata dal terribile Incidente occorso a Sophia Floersch Un impatto violentissimo, che ha subito fatto capire la gravità della situazione. Quanto accaduto a Sophia Floersch nel corso della Coppa del Mondo di F3 a Macao ha tenuto tutti col fiato sospeso, vista la spettacolarità dell’Incidente che fortunatamente non ha fatto vittime e che ha ...