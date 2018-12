Rissa tra ultrà in area servizio A1 Salvini | “In galera”

Scontri Inter-Napoli - il gip convalida l'arresto dei tre ultras : "Tifoso morto dopo la Rissa" : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni,

Licola Mare - Rissa tra extracomunitari incendiati auto e motorino - paura tra i residenti : POZZUOLI. Urla, gente impaurita con un motorino e un auto incendiata. E' accaduto poco prima delle ore 14 in via Tagliafuco a Licola Mare. 'C'è stata prima una rissa tra extracomunitari ma non ...

Roma - Rissa tra 3 donne durante la cena di Natale - si contendevano un uomo : arrestate : Una vicenda tanto curiosa quanto grave si è verificata a Natale in provincia di Roma. In questi giorni di feste natalizie, infatti, quella che doveva essere una cena all'insegna dell'allegria e della serenità, si è trasformata in una serata da incubo, a causa di una maxi rissa tra tre donne, culminata con il loro arresto da parte delle forze dell'ordine. La lite è scoppiata all'interno di un locale di San Pietro per un uomo che le tre si ...

Rissa tra tifosi nell'area di servizio - 30 identificati : Roma, 29 dic., askanews, - Rissa, senza feriti, tra tifosi del Torino e del Bologna questa mattina nell'area di servizio dell'A1 "Chianti Sud". Verso le 11 due pullman con a bordo le opposte tifoserie ...

Serie A – Scontri tra tifosi : identificati gli ultrà di Torino e Bologna coinvolti nella Rissa : Fermati e controllati dalla Polizia Stradale e dalla Digos gli ultrà di Torino e Bologna coinvolti negli Scontri di questa mattina in A1 Tutti gli occupanti dei due pullman su cui viaggiavano gli ultrà del Torino e del Bologna coinvolti nella rissa avvenuta stamani nell’area di servizio Chianti, lungo il tratto fiorentino dell’A1, sono stati identificati dalla Polizia. Gli investigatori hanno spiegato che l’autobus con i ...

Rissa sulla A1 tra tifosi del Bologna e quelli del Torino : FIRENZE - Spintoni e pugni stamani tra opposte tifoserie nell' area Chianti dell'A1 a Firenze: secondo quanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due ...

Manovra - Rissa sfiorata in Aula tra Marattin (Pd) e Molteni (Lega) : rissa sfiorata in Aula alla Camera tra Daniele Marattin del Pd e Nicola Molteni della Lega durante la discussione sulla Manovra. Il deputato Dem è corso verso il collega ai banchi del Carroccio. I commessi li hanno separati. Il presidente della Camera Roberto Fico li ha invitati a calmarsi. Dai banchi della Lega si urlava "Fuori, fuori".Continua a leggere

Commissione Bilancio : Tria sbotta contro il Pd - Rissa sfiorata tra Donno e Marattin : Nuova bagarre in Aula, durante l'audizione del ministro dell'Economia in Commissione Bilancio. L'opposizione ha dato segno di non poca agitazione anche nei giorni scorsi, in occasione del voto sul maxi-emendamento, ed è tornata a criticare la manovra nella seduta di questa notte. Il ministro Giovanni Tria si è detto ''massacrato'' dalle continue interruzioni dei parlamentari Pd e, mentre il presidente Borghi richiamava alla calma, Donno (M5S) e ...

Rissa Insigne-Keita - scintille durante il match tra Inter e Napoli : Koulibaly applaude Mazzoleni [VIDEO] : Rissa Insigne-Keita – Si è conclusa la 18^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Napoli, 1-0 il risultato finale grazie alla rete di Lautaro Martinez. La partita viene decisa in pieno recupero, gol di Lautaro Martinez, importante scatto dei nerazzurri che rispondono alle ultime critiche. Partita dai due volti per Koulibali, perfetto per 70 minuti poi l’ingenuità della doppia ammonizione, una per l’applauso nei ...

Manovra - passa la fiducia : 167 si - 78 contrari. Sfiorata la Rissa. Il Pd : ricorso alla consulta : Il testo tornerà ora alla Camera dove la settimana prossima sarà votato per il via libera definitivo. Ma ieri è stata bagarre in aula a Palazzo Madama. Il Pd denuncia gravissime violazioni della carta ...

Manovra - bagarre in Senato : Rissa tra Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s). L’accusa : “Mi ha messo le mani addosso” : Momenti di fortissima tensione con scontri e spintoni tra le senatrici Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s) che fa parte dei questori d’Aula. A Palazzo Madama si stavano per votare due mozioni per il rinvio della votazione e discussione della Manovra avanzate dal Partito democratico e da Forza Italia, quando dai banchi dei dem, alcuni Senatori si sono alzati per andare sui banchi del governo e lanciare i fogli del maxiemendamento. Tensioni anche ...