Meghan | Harry | Kate e William | «I nostri momenti più belli del 2018»

Il Santo Stefano della famiglia reale? Harry è andato a caccia e Meghan (animalista convinta) ha pranzato con la famiglia : La domanda è di quelle che avrà tolto il sonno a milioni di italiani, c’è da scommetterci: come avranno passato il Natale i membri della famiglia reale? Ebbene, alla fine la Regina ha avuto la meglio e, almeno in apparenza, tutto si è svolto in pace e armonia. Niente liti tra Kate e Meghan che anzi sono arrivate alla messa natalizia a Sandringham insieme. Harry e William, invece, hanno camminato un po’ a distanza (un caso o ...

Altro che animalista - Meghan accompagna Harry alla battuta di caccia : Vegana e amante animali, Meghan Markle ha accompagnato il principe Harry alla tradizionale battuta di caccia del Boxing Day: lo scorso anno Harry non aveva partecipato, mentre quest’anno ha trascorso l’intera giornata a sparare con il fratello William. Si tratta di un appuntamento tradizionale della Famiglia Reale, che si è ritrovata nella residenza reale di campagna di Sandringham House, nel villaggio omonimo della contea di ...

Meghan Markle furiosa : Harry contravviene ai suoi ordini e va a caccia : Meghan Markle è furiosa con Harry. Il motivo? Il secondogenito di Diana non ha rispettato una promessa fatta alla moglie, prendendo parte alla caccia. Stiamo parlando del Boxing Day, la tradizionale caccia al fagiano a cui ogni 26 dicembre partecipa tutta la Royal Family. Si tratta di un appuntamento immancabile per i membri di casa Windsor a cui prende parte anche la Regina. La tradizione è stata più volte contestata dagli animalisti, ...

E alla fine Harry è andato a caccia (e Meghan a pranzo con Kate) : Il Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIl Natale 2018 di Meghan MarkleIgnorarsi fino al 7 gennaio? Nulla di fatto. alla fine ha vinto, come prevedibile, The Queen. I «Fab Four» sono arrivati tutti sorridenti alla messa natalizia a ...

Meghan Markle - ecco perché Harry è arrabbiato : Harry si prepara a trascorrere il suo primo Natale da marito di Meghan Markle, ma non è affatto felice. Il secondogenito di Lady Diana secondo i tabloid inglesi nell’ultimo periodo sarebbe cambiato molto, diventando irritabile e nervoso. Il motivo? Le troppe preoccupazioni causate da quella che ormai è stata soprannominata Hurricane Meghan. L’ex star di Suits infatti è una donna a cui è difficile dire di no e che sa bene come ...

Harry andrà a caccia (e Meghan chiuderà un occhio) : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...

Meghan e Harry : “Il loro matrimonio durerà solo 5 anni” : Il matrimonio di Meghan e Harry durerà al massimo cinque anni. Ne è convinto Christopher Wilson, esperto della Royal Family per cui ha realizzato numerose biografie. Il giornalista non parla a caso, ma lo fa dopo aver ascoltato le testimonianze delle persone che lavorano a Palazzo e che hanno avuto a che fare con la Markle. Soprannominata dal personale Hurrican Meghan (Uragano Meghan), la moglie di Harry si è imposta sin da subito su segretari, ...

Meghan Markle - Harry rinuncia alla tradizionale caccia per lei : Harry rinuncia alla tradizionale battuta di caccia per amore di Meghan e fa infuriare William. Da oltre vent’anni i due fratelli condividono una passione: quella per la caccia al fagiano. L’arrivo dell’attrice americana però ha cambiato le cose, facendo infuriare William, che anche quest’anno non avrà accanto a sé il fratello durante il Boxing Day. Si tratta della tradizionale battuta di caccia che viene organizzata a ...

Meghan Markle e la foto di Natale con Harry : le critiche dal web : Solo qualche giorno fa sono trapelate sui profili social di Kensington Palace le foto degli auguri di Natale di tutta la famiglia reale, compresa quella di Meghan Markle e del Principe Harry. Ma la foto dei neo-sposi non è tanto piaciuta agli estimatori della Corona, infatti sui social, sia il principe che la duchessa sono stati aspramente criticati.L"immagine vede la Markle legata in un amorevole abbraccio al Principe Harry, di spalle ...

Meghan Markle - il padre : "Non la sento dal matrimonio con Harry - vorrei che mi chiamasse" : Continua a far parlare inevitabilmente di sè la duchessa di Sussex Meghan Markle: questa volta suo padre Thomas ha rilasciato un'intervista a San Diego, in California, dichiarando che non la sente da un avvenimento preciso, ovvero dal suo matrimonio con Harry: Amo moltissimo mia figlia e lei deve saperlo, mi farebbe molto piacere se mi chiamasse. Meghan è sempre stata molto educata con tutti. non so cosa stia succedendo in questo momento. ...

Harry e Meghan rifiutano l'invito di Kate - la sorellastra li insulta : Bufera natalizia per Meghan Markle : tornano all'attacco la sorellastra e i tabloid britannici. Samantha Markle ha criticato in una serie di tweet - poi cancellati, come riporta l' Express - la '...