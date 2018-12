Lucca | detenuto malato cronico muore in carcere | scatta la protesta dei reclusi

Detenuto malato cronico muore in cella a Lucca : rifiutati domiciliari per tre volte : La Procura di Lucca ha aperto un'inchiesta sulla morte in carcere di un Detenuto malato cronico. Per tre volte, da gennaio, l'avvocato aveva fatto richiesta di trasferimento agli arresti domiciliari per le precarie condizioni di salute del suo cliente, T.M., 55enne lucchese, Detenuto nel carcere San Giorgio di Lucca per reati contro il patrimonio. Ma le richieste di una misura alternativa alla detenzione non hanno avuto l'esito sperato: il ...